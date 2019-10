Articol publicat in: Sport

Gigi Becali, transfer de ULTIMĂ ORĂ la FCSB. "L-am luat deja, va avea salariu dublu la noi"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Gigi Becali a anunţat că a ajuns la un acord cu Gaz Metan Mediaş pentru transferul lui Boubacar Fofana. patronul lui FCSB a precizat că fotbaliştii peste 25 de ani vor trebui să semneze contracte de reziliere în alb. Boubacar Fofana, 29 de ani, din Guineea, a venit la Mediaş în vara anului 2018, după ce a jucat la Moreirense, în Portugalia. "Pe Boubacar Fofana l-am luat deja. În mare ne-am înţeles, acum trebuie şi cu jucătorul, dar din moment ce el şi are 6.000 şi eu îi dau 12.000, salariu dublu, cred că nu e o problemă, nu?", a declarat Gigi Becali la Pro X. Florin Talpan a primit 30.000 DE EURO de la Gigi Becali, dar nu i-a declarat conform LEGII. Ce a făcut juristul CSA Steaua cu BANII Gigi Becali a mai spus că jucătorii peste 25 de ani pe care îi va transfera în viitor vor fi obligaţi să semneze contracte de reziliere în alb, pentru a-i putea da afară dacă nu fac faţă la FCSB. "Orice jucător care va veni de acum încolo la FCSB, el nu va mai avea contract pe trei, pe şapte, pe cinci, pe doi ani. În afara jucătorilor tineri, jucătorii de 25-27 de ani vor avea contract pe un an plus încă unul sau pe 6 luni cu contract de reziliere în alb, pe care îl semnează. Nu mă mai încarc cu jucători, îi testez la locul de muncă, direct la strung, să vedem dacă rezistă la presiune. Dacă nu acceptă, nu vine", a declarat Gigi Becali. BOMBA ANULUI! Gigi Becali poate folosi GRATUIT marca şi sigla STEAUA BUCUREŞTI. Document oficial FOTO Marko Momcilovic, accidentat de mai bine de un an, va părăsi echipa la finalul sezonului: "Nu am ce să-i fac lui Momcilovic, în vară îi expiră contractul, ne strângem mâna, mulţumim pentru că a fost un băiat extraordinar. Asta e, nu pot să te pui cu sănătatea. Nu am ce să fac. Avem cel mai bun fundaş stânga din România din toate timpurile, Panţîru". loading...

