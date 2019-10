Florin Talpan a primit 30.000 DE EURO de la Gigi Becali, dar nu i-a declarat conform LEGII. Ce a făcut juristul CSA Steaua cu BANII

Gigi Becali l-a jignit în repetate rânduri pe Florin Talpan, iar juristul clubului din Ghencea l-a dat în judecată pe patronul lui FCSB. În 2018, Talpan a câştigat procesul, iar Becali a fost obligat să plătească 30.000 de euro.

La data încheierii proceului, conform declaraţiei sale de avere din 2018, Florin Talpan avea o datorie de 60.900 de lei pentru un credit scadent în 2024. Interesant este că, un an mai târziu, suma a dispărut din declaraţia de avere pe 2019. Mai mult decât atât, la capitolul depozite, Florin Talpan a înregistrat un plus de 70.000 de lei, scrie Fanatik.

Florin Talpan a explicat cum a acoperit datoria la bancă, dar şi apariţia celor trei depozite. Din cei 30.000 de euro (aproximatix 139.800 de lei) câştigaţi în instanţă, aproape 13.000 de euro (60.900 de lei) au fost folosiţi pentru lichidarea creditului scadent în 2024, în timp ce 15.000 de euro (70.000 de lei) au ajuns în cele trei depozite. Banii de la Gigi Becali nu apar însă în declaraţia de avere din anul 2019.

"În 2018 am câştigat procesul cu Gigi Becali şi am primit 30.000 de euro. Suma nu este trecută în declaraţia de avere? Probabil este o eroare materială. Asta se poate rectifica oricând. Nu este nicio tragedie. Nu am nimic de ascuns. Dacă îmi doream să ascund ceva, nu treceam acele depozite", a declarat Florin Talpan.

Florin Talpan deţine funcţia de consilier juridic şef la CSA Steaua Bucureşti. Salariul acestuia a fost în 2018 de 97.367 de lei pe an (8.113 de lei pe lună). În plus, a mai încasat 11.680 de lei cu titlul de normă de hrană şi 6.207 de lei pentru neefectuarea concediului de odihnă.