Gigi Becali, un nou atac la Meme Stoica. "Regret că nu l-am cumpărat pe Mitriţă. M-am luat după specialişti"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Gigi Becali spune că regretă că nu l-a transferat pe Alex Mitriţă atunci când a avut ocazia şi dă vina pe Mihai Stoica pentru faptul că s-a opus acestei mutări. Alex Mitriţă a jucat când era puști pentru Steaua, în Youth League. Becali l-a lăsat să plece înapoi la Viitorul, unde a impresionat, apoi a ajuns apoi la Pescara, în Serie A. Vândut cu 8 milioane de euro de Craiova la New York City, Mitrita ar fi putut ajunge pentru numai 700 000 la FCSB, după ce a revenit din Italia. Gigi Becali s-a consultat însă cu Mihai Stoica și a decis să nu facă transferul. "L-am regretat pe Mtiriţă. Puteam să-l iau cu 700 000. Îl iubesc pe Meme Stoica, dar când văd niște lucruri pe care puteam să le fac... Nu mă mai consult cu nimeni de acum! Să ziceți ce vreți. Eu și atât! Gata cu specialiștii. Puteam să-l iau cu 700 000 pe Mitrita. Pe urmă, am vrut să dau pe el 3 milioane, dar n-a vrut Craiova. Mitrita e fotbalist! Dacă vrem să avem fotbal nu se poate fără jucători care scot om din joc", a spus Gigi Becali, la PRO X. loading...

