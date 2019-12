Gina, matroană în Italia: "Am mare vrăjeală, ai auzit? Sunt şmecheră de şmecheră. Eu tai şi spânzur în toată Italia, toţi fraierii"

Dintre 100.000 prostituate din Italia, 55% sunt românce, iar 37% dintre prostituatele din Italia sunt minore. Într-un reportaj realizat de televiziunea RAI, este detaliată situația prostituției din Italia cu precădere și accent pe peștii români și prostituatele românce. Un astfel de pește, poate câștiga între 20.000, chiar 30.000 euro pe lună, iar în condițiile în care nu are fete de vânzare împrumută de la ceilalți pești. Jurnalistul Rocco Xavi a încercat să afle amănunte de una dintre presupusele matroane.

ROCCO: - Alo?

GINA: - Da?

R: - Gina?

G: - Da.

R: - Ciao, Gina! Bună seara, sunt Rocco Xavi. Nu mă cunoști. 0.35 - Pot să te deranjez câteva minute?

G: Da, spune…

R: - Bună, Gina! Încântat de cunoștință! Sunt Rocco, sunt jurnalist, lucrez pentru România TV - Mă ocup de cazul Caracal . O fată mi-a dat fotografia ta, numărul de telefon și numărul de înmatriculare al mașinii tale. - 1.04 - Mi-a spus că ești implicată în prostituție, că lucrezi ca prostituată, Gina. - 1.10Te-am contactat telefonic să-mi povestești pe scurt, într-un interviu.

G: - Ce persoană? Nu înțeleg nimic. Ce persoană a vorbit de mine? Nu înțeleg…

R - Gina..Ești o fată din Craiova. Vorbim română dacă vrei. Ești o fată din Craiova

G - Așa, da.

R - Perfect. Stai la Roma, da?

G - Nu stau la Roma, stau aici, aproape de Pomezia.

R - Aproape de Pomezia, foarte bine. Foarte bine. Noi am fost acolo pentru că sunt jurnalist..Am înregistrat, am vorbit cu niște fete, prostituate, și cu clienți. Am stat acolo 4-5 zile. - Toate fetele care au vorbit cu noi mi-au dat contactele tale - poza, numar de telefon și numărul de la mașină. Au spus că tu te ocupi cu prostituția acolo, la Pomezia.

G - Cu ce prostituție? Nu-nțeleg…

R - Cum să-ți spun…Că ești o doamnă care protejează fetele care stau la stradă, cum să-ți spun…Nu că ești implicată, că le ajuți.

- Nu-nțeleg de ce fete să mă ocup eu. Dacă eu muncesc, dacă eu la 50 de ani stau prostituată pe stradă, singură, și operată..de ce stau pe stradă? că-mi vine rău de stat pe stradă…

- Gina…Gina..

- Da…

- Nu ai fost niciodată implicată? Nu ai fost arestată în Italia pentru prostituție?

- Eu? Nu, niciodată. Eu niciodată. În afară că …Nu am eu treabă…și jurnaliștii mamei, și DIICOT, și toată lumea, mie mi se rupe. Știe toată poliția că sunt aici, n-am eu treabă. Mă cunoaște toată poliția, știe că stau aici și când ninge, și când PLOAIE.

- Gina… Nu te supăra, vorbim frumos, civilizat

- Mă faci pe mine pește? Poate să vină DIICOT și mama poliției, eu n-am casă să mă duc în România. Eu nu am documente, că n-am domiciliu, că puteam să mă duc să le fac aici, la Ambasadă.

- Am înțeles, întreb ceva..Am vorbit cu mai multe fete

- Poți să vorbești cu 1000…Nu mă interesează.

- Calmează-te, calmează-te Gina

- Eu știu ce vrăjeli…dar mie mi se rupe, ai înțeles?

- Te-ntreb ceva..Pentru ce au făcut fetele asta? Numărul tău

- Numărul meu de telefon…am numarul asta de 17 ani de zile, ai auzit?

- Altceva…știi ceva de cazul Caracal?

- Nuuu, nu mă interesează pe mine de Caracal și de nimic. Văd la televizor, dar nu mă interesează pe mine. Mă uit, văd că a avut legături pe la Bari, pe la dracu, pe la nu știu ce. - Nu ma intereseaza pe mine chestiile astea

- Te-ntreb altceva..Știi cine este clanul Baboi acolo, în Roma?

- Nu știu de niciun clan Baboi.

- Nu știi nimic de Codrița?

- Nu, nu

- Codruț…

- Nu nu nu

- Cum nu? Sunteți și prieteni pe Facebook, am și poză când sunteți împreună… Hai, Gina, fii serioasă..

- Cu cine sunt împreună?

- Am poza că sunteți împreună…Gabriel Ciocodan…Cobra se numeste pe Fb. sunteți prieteni.

- În primul rând nu mă cheamă Gina. Gina e o vrăjeală sunt nume de scenă.

- Cum te numești?

- Nu spun eu numele meu la cățeii de-i plătește lumea. Am mare vrăjeală, ai auzit? Sunt șmecheră de șmecheră. - Eu tai și spânzur în toată Italia, toți fraierii. Baboi au fost smecheri de smecheri, au avut retea de prostituție. I-A LUAT POLIȚIA, DIICOT ȘI LE-A DAT DRUMUL IMEDIAT. Fără probe nu le-au făcut nimic. Ce le-au făcut? I-A BĂGAT PE UȘĂ ȘI AU IEȘIT PE ALTA DUPĂ CÂTEVA LUNI.

Rocco - Băiatul ăsta....

- Au luat SUTE DE MILIOANE DE EURO, nu sute de mii de euro. SUTE DE MILIOANE DE EURO, ai auzit? Nu de acum, DE 20 DE ANI S-A FĂCUT ȘMECHERIA - Gina, eu te-am înțeles..Cu ce ocupi în Italia?Ce lucrezi?

- Ce lucrez? Babysitter. Am grijă de copii. -

- De câți ani ești în Italia?

- De 20 de ani..

- Ah, de mult..

- De mult, asta îți spuneam…

- Cine se ocupă cu fete la Roma?

- Mă băiatule, tu ascultă-mă pe mine, nu mă mai complic mult. Cine te pune pe tine să vorbești…fiecare femeie, și tu băiat dacă ai o femeie și nu-ți place munca..Dacă le fraieresc și le ține vrăjeala cinstea lor - - BEEEEEEP! - că se descurcă…o ia de nevastă și se folosesc de ele. Alții se însoară, alții își lasă nevestele pentru una care a muncit și a făcut bani și fac și câte doi copii -

- Dacă eu sunt la munca asta și un client se îndrăgostește de mine, automat eu fac rolul meu să-l fac de bani, că asta e meseria mea. punct.

- Tu nu ai făcut prostituție niciodată?

- Ba da, fac și la ora actuală. Fac de când am venit în Italia. Îmi place, îmi place să fac bani. Îmi plac banii.

- Câte fete muncesc acolo unde ești tu?

- Nicio fată nu muncește.

- Am filmare, am stat acolo și 4-5 zile.

- Poți să stai și 10 zile, să faci și filmări. -

- Am discutat cu 4 fete, am vorbit cu fetele.

- Atunci foarte bine, du-te la poliție și fă-mi denunț. Ciao, la revedere!