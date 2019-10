Mărturia cutremurătoare a unei românce traficate în Italia: "Am evadat pe geamul mic de la baie" VIDEO

"Eu la 16 ani aveam o prietena care m-a invitat la Rosiorii de Vede la rude, unde era o piscina publica, acolo era o doamna tanara care ducea mai departe activitatea si parintii mei. Ea spunea ca duce femei in strainatate in schimbul a 300 de euro si le da servici. Da, doamna de la piscina a spus ca ea duce fete in strainatate in schimbul a 300 de euro si le da servici. Urma sa ii dau acesti bani din primul salariu. Mai era o fata cu noi care ne-a dus la un domn pe care nu il stiam, spunea ca este soferul lor, ne-a trecut la vama, nu s-a uitat nimeni la noi si am ajuns la Torino. Nu s-a uitat, a coborat soferul si am trecut mai departe. Parintii mei stiau ca merg la rosiori la rude, dar nu am luat contact cu ei pentru ca nu erau atunci celulare. Eu am ajuns la Torino si avand rude am crezut ca o sa reusesc sa dau de ei sa le spun ca sunt la munca, cand am ajuns acolo ne-a dus la o casa urata, ca o casa abandonata. Inauntru era ca o casa de batrani, era murdara. A spus ca dormim acolo ca dupa sa ne duca la munca. La un moment dat in casa au venit si alte fete, se vedea ca sunt la serviciu, la munca, la strada, ele ne-au spus ca nu stiti unde v-ati bagat. Am asteptat sa adorma fetele, una comanda acolo, romanca si ea. Eu si fata asta care am ajuns acolo, am asteptat sa adoarma si am plecat de nebune pe strada, pe campui, unde vedem campuri. Ai fost batuta si violata? Nu, ei nu s-au asteptat sa vorbeasca fetele astelalte. Fata care a venit cu mine era minora. Avea 16 ani. Am fugit pe campuri, am dat un satuc unde era un telefon public si ceream bani pe strada, aveam numarul de telefon alor mei. Am reusit sa dau de o sora de-a mamei, i-am spus unde sunt, ea era in Italia de 30 de ani. Cate fete erau? 7 fete. Toate erau la strada, una era responsabila, comandant si le aducea inapoi. Oamenii astia sunt liberi? Nu stiu, eu sunt in strainatate de multi ani, imi e frica sa ma intorc in Romania, imi e frica pentru ca ei stiu cine sunt, te cauta, te iau din nou. Iti fac rau.

Te-a cautat cineva? Mama mi-a spus ca a venit un domn necunoscut, o persoana care nu era normala, intreba de mine insistent. Mama i-a spus ca fata e plecata, e la munca, el insista si nu voia sa plece. Mama a spus ca a pus mana pe sapa si a fugit dupa el si l-a alungat. Sunt in jur de 13 ani, eu daca merg in Romania pentru un act, merg in zona Bucurestiului si ma intorc inapoi. Eu am si o sora si am tinut-o dupa mine de frica sa nu puna mana pe ea. La 18 ani o verisoara imi spusese sa vin cu ea in Germania pentru ca are copii si e casatorita, sa ii dau o mana de ajutor. Ok, ne-am urcat in masina, eram eu, ea si o fata din Roman, Iași. Am trecut granita. Cand am ajuns in Germania fata asta ne-a dus la un bordel. Era o camera mare cu sertare, seifuri, acum te dezbraci de tot, si de chiloti si de tot si te bagi sub dus, iti pui papucii si te duci inauntru. Eu am intrebat de ce a facut asta. Erau mai multe femei si barbati dezbracati. Fata asta mi-a dat doua palme si mi-a spus ca eu nu vorbesc. Maine va veni un domn si o sa iti zica. Mi-a spus ca eu am un program, lucrezi ziua sau noaptea. Trebuia sa ales. Cand am vazut ca mi-a dat 2 palme am zic ca eu tac pana cand reusesc sa scap.

La 5 a venit domnul asta, trebuia sa fac ce zice el, ok nu ai lucrat de noaptea aia pentru ca nu stiu situatia, dupa program veneau taxiuri si ei te urcau in taxi. Am urcat in taxi si am vazut o benzinarie, el nu vorbea romaneste, prin semne i-am explicat ca vreau la baie, am intrat inauntru, am cautat o usa, am gasit o baie, am sarit pe geamul mic al baii, am luat-o pe campuri, am fugit pana cand am gasit politia. M-am prezentat, eu nu mai aveam acte, am vorbit, m-au dus intr-o unitate de politie. Nu intelegeam nimci, m-au tinut ca la puscarie, erau multe femei, se vedea ca erau femei dupa strada. Dupa doua zile m-au trimsi acasa. La Arad a venit tata sa ma ia pentru ca eram minora.

Dupa care eu m-am interesat cine rau oamenii astia care ne-au dus. Am vorbit cu verisoara mea si mi-a spus ca ea e fericita pentru ca si-a cumparat 3 apartamente. Am dat-o in judecata, in final domnul acela primit 7 ani de inchisoare. Era roman? Da, din Piatra-Neamt. Sora mea sta la mine de la 14 ani, ea se urca in microbuz care pleaca de la Roman si ajungea la mine, ii dadeam soferului 50 de euro spaga sa o aduca aici. Asta s-a intamplat pana la 18 ani. Soferii iau actele si coboara, nu trece un vames, ei iau actele si acum, eu cand merg in Romania soferul ia actele. Nu urca nici un vames. De ce crezi ca nu fac nimic carabinierii? Politistii carabinierii merg si ei cu fetele. Eu aveam o prietena rusoaica. Era de lux, au violat-o pana i-au spart un silicon si genunchiul".