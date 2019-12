Globurile de Aur 2020: "The Joker" și "The Irishman", mari favorite

La categoria cel mai bun film dramă au fost nominalizate: "1917", "The Irishman", "Joker", "Marriage Story" și "The Two Popes". "The Irishman" este un thriller istoric despre politică și mafie, în regia lui Martin Scorsese. Un alt favorit este "Once Upon a Time... in Hollywood", care a primit nu mai puțin de cinci nominalizări.

Iată lista completă a nominalizărilor la premiile Globul de Aur 2020:

Cel mai bun film dramă:

"1917"

"Irishman"

"Joker"

"Marriage Story"

"The Two Popes"

Cel mai bun film comedie sau musical:

"Dolemite is my Name"

"Jojo Rabbit"

"Knives Out"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Rocketman"

Cel mai bun regizor:

Bong Joon Ho, "Parasite"

Sam Mendes, "1917"

Quentin Tarantino, "Once Upon A Time In Hollywood"

Martin Scorsese, "The Irishman"

Todd Phillips, "Joker"

Cel mai bun actor în film dramă:

Christian Bale, "Ford v. Ferrari"

Antonio Banderas, "Pain and Glory"

Adam Driver, "Marriage Story"

Joaquin Phoenix, "Joker"

Jonathan Pryce, "The Two Popes"

Cea mai bună actriţă în film dramă:

Cynthio Erivo, "Harriet"

Scarlett Johansson, "Marriage Story"

Soarise Ronana, "Little Women"

Charlize Theron, "Bombshell"

Renee Zellweger, "Judy"

Cel mai bun actor în musical sau comedie:

Daniel Craig ("Knives Out")

Roman Griffin Davis ("Jojo Rabbit")

Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time in Hollywood")

Taron Egerton ("Rocketman")

Eddie Murphy ("Dolemite Is My Name")

Cea mai bună actriţă în musical sau comedie:

Awkwafina, "The Farewell"

Ana de Armas, "Knives Out"

Beanie Feldstein, "Booksmart"

Emma Thompson, "Late Night"

Cate Blanchett, "Where'd You Go Bernadette"

Cel mai bun actor în rol secundar:

Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Al Pacino, "The Irishman"

Joe Pesci, "The Irishman"

Brad Pitt, "Once Upon A Time In Hollywood"

Anthony Hopkins, "The Two Popes"

Cea mai bună actriţă în rol secundar:

Annette Benning, "The Report"

Margot Robbie, "Bombshell"

Jennifer Lopez, "Hustlers"

Kathy Bates, "Richard Jewell"

Laura Dern, "Marriage Stor"

Cel mai bun scenariu:

"Marriage Story"

"Parasite"

"The Two Popes"

"Once Upon A Time In Hollywood"

"The Irishman"

Cea mai bună coloană sonoră:

"Motherless Brooklyn"

"Little Women"

"Joker"

"1917"

"Marriage Story"

Cel mai bun cântec:

"Beautiful Ghosts" - "Cats"

"I'm Gonna Love Me Again" - "Rocketman"

"Into the Unknown" - "Frozen 2"

"Spirit" - "The Lion King"

"Stand Up" - "Harriet"

Cel mai bun lungmetraj animat:

"Frozen 2"

"The Lion King"

"Missing Link"

"Toy Story 4"

"How to Train Your Dragon: The Hidden World"

Cel mai bun film într-o limbă străină:

"The Farewell"

"Les Misérables"

"Pain and Glory"

"Parasite"

"Portrait of a Lady on Fire"

Cel mai bun serial dramă:

"Big Little Lies"

"The Crown"

"Killing Even"

"Morning Show"

"Succession"

Cel mai bun serial comedie:

"Barry"

"Fleabag"

"The Kominsky Method"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"The Politician"

Cel mai bun film TV/ cea mai bună miniserie TV:

"Catch-22"

"Chernobyl"

"Fosse/Verdon"

"The Loudest Voice"

"Unbelievable"

Cel mai bun actor într-un serial TV dramă:

Brian Cox, "Succession"

Kit Harington, "Game of Thrones"

Rami Malek, "Mr. Robor"

Tobias Menzies, "The Crown"

Billy Porter, "Pose"

Cea mai bună actriţă într-un serial TV dramă:

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Jodi Comer, "Killing Eve"

Nicole Kidman, "Big Little Lies"

Reese Witherspoon, "The Morning Show"

Olivia Colman, "The Crown"

Cel mai bun actor într-un serial de comedie:

Ben Platt, "The Politician"

Paul Rudd, "Living With Yourself"

Rami Yousef, "Rami"

Bill Hader, "Barry"

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

Cea mai bună actriţă în serial de comedie:

Christina Applegate, "Dead to Me"

Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Natasha Lyonne, "Russian Doll"

Kirsten Dunst, "On Becoming a God in Central Florida"

Rachel Brosnahan, "Marvelous Mrs. Maisel"

Cel mai bun actor în miniserie sau film TV:

Chris Abbott, "Catch 22"

Sacha Baron Cohen, "The Spy"

Russell Crowe, "The Loudest Voice"

Jared Harris, "Chernobyl"

Sam Rockwell, "Fosse/Verdon"

Cea mai bună actriţă în miniserie sau film TV:

Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

Helen Mirren, "Catherine the Great"

Merritt Wever, "Unbelievable"

Kaitlyn Dever, "Unbelievable"

Joey King, "The Act"

Cel mai bun rol secundar masculin în serial, miniserie sau film TV:

Alan Arkin, "Kominsky Method"

Kieran Culkin, "Succession"

Andrew Scott, "Fleabag"

Stellan Skarsgård, "Chernobyl"

Henry Winkler, "Barry"

Cel mai bun rol secundar feminin în serial, miniserie sau film TV:

Meryl Streep, "Big Little Lies"

Helena Bonham Carter, "The Crown"

Emily Watson, "Chernobyl"

Patricia Arquette, "The Act"

Toni Collette, "Unbelievable"

Nominalizările pentru a 77-a ediție a galei Globurilor de Aur au fost anunțate de actorii Susan Kelechi Watson (pe care ați văzut-o în "This is us"), Dakota Fanning ("The Alienist") și Tim Allen ("Last Man Standing". Ceremonia va avea loc pe 5 ianuarie anul viitor, la Beverly Hilton din Los Angeles. A 77-a gală de decernare a Globurilor de Aur va avea loc cu două zile înainte de închiderea procedurii de votare pentru stabilirea nominalizărilor la premiile Oscar.