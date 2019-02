Desert de weekend: Gogoşele rapide cu ciocolată

Mod de preparare Gogosele rapide cu ciocolata

Laptele, untul, sarea si zaharul se pun la foc. Cand au inceput sa clocoteasca se da cratita intr-o parte si se adauga faina in ploaie, in timp ce amestecam rapid.

Lasam compozitia sa se raceasca putin, dupa care adaugam ouale, pe rand, pana se incorporeaza.

Din aceasta compozitie luam cu o lingurita si le punem in ulei incins.

Scoatem gogoselele intr-un bol in care am pus hartie de bucatarie (pentru a absorbi uleiul in exces).

Cand am terminat le asezam pe farfurie si punem deasupra ciocolata topita.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro