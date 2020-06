Gogosi pufoase. Cele mai cautate retete de gogosi VIDEO reţete

E drept, ca e ceva de munca la el si trebuie sa astepti putin pana vei ajunge sa le savurezi, dar merita toata rabdarea si priceperea. Si, oricat de multe ari manca, parca tot ati mai vrea.

De aceea, am pregatit aici o colectie cu cele mai cautate retete de gogosi. Ca sa aveti de unde alege. Sau, de ce nu, sa le incercati pe toate.

Spor la framantat si sa va bucurati de ele in tihna.

Gogosi pufoase # Reteta 1

Mod de preparare Gogosi pufoase

Se pune faina cernuta in prealabil intr-un castron, in care se adauga aromele si zaharul tos. Se bat galbenusurile cu sarea si se toarna in faina. Se prepara o maia din drojdie, o lingura lapte putin caldut si o lingurita de zahar. Se pune maiaua si laptele batut peste faina si se framanta un aluat pana ce toate ingredientele sunt incorporate. Se incalzeste putin untul, adaugandu-se putin cate putin in aluatul respectiv. Se framanta din nou si se lasa la crescut o ora. Dupa ce a crescut, se intinde pe masa de lucru o foaie cu grosimea de un centimetru, se taie cu paharul, care a fost trecut in prealabil prin faina si se mai lasa la crescut aproximativ 10 min. Se incinge foarte bine uleiul si se asaza in tigaie gogosile. La sfarsit se pudreaza sau se adauga topping (dupa preferinte).

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici:

Aveţi nevoie de 40 de grame de drojdie proaspătă sau 7 grame de drojdie uscată, o lingură de zahăr, două pliculeţe de zahăr vanilat, 500 grame de făină albă, 350 ml lapte călduţ (nu fierbinte) şi două gălbenuşuri.

Gogoşi PUFOASE - cum se prepară

Se amestecă drojdia cu zahărul şi cu laptele cald, după care se lasă un pic până se formează o spumă pe amestec. Apoi, se pun gălbenuşurile şi 300 grame de făină şi se amestecă bine cu telul sau cu un mixer. Se adaugă un praf de sare, cele două pliculeţe de zahăr vanilat şi restul de făină şi se frământă până se formează un aluat elastic. Se lasă la dospit o jumătate de oră.

După ce a dospit aluatul, puneţi un strat de făină albă pe masa de lucru şi răsturnaţi aluatul. Se întinde aluatul cu un sucitor şi se decupează formele de gogoşi. Puteţi folosi un cuţit, dacă vreţi ca ele să fie triunghiulare sau pătrate, ori un pahar, dacă vreţi să fie rotunde.

Puneţi uleiul la încins într-o tigaie adâncă, însă nu lăsaţi focul tare când puneţi gogoşile. Se întorc gogoşile în cel mult un minut, pentru a nu se arde. Trebuie să capete o culoare aurie. Se scot apoi pe o farfurie cu şerveţel, care să absoarbă uleiul în exces.

La final, se pune zahăr pudră peste ele şi pot fi servite cu dulceaţă, miere de albine sau chiar simple. Poftă bună!

Gogoși pufoase de casă, decupate cu paharul. Rețeta bunicii, adorată în copilărie

Ingrediente pentru gogoşile pufoase de casă, decupate cu paharul

500 g făină

2 ouă

un pahar de lapte

1/2 pahar de zahăr

un plic drojdie (7 g) sau proaspătă (25 g)

coaja unei lămâi

2-3 linguriţe esenţă vanilie

zahăr pudră (opţional)

ulei pentru prăjit





Cum se prepară gogoşile pufoase de casă, decupate cu paharul

Gogoși pufoase de casă, decupate cu paharul. Rețeta bunicii, adorată în copilărie. Încălzim laptele cu zahărul (nu-l fierbem!), dizolvăm drojdia în laptele călduţ, apoi adăugăm o mână de făină (cam două-trei linguri), cam cât să obţinem o compoziţie cu o consistenţă asemănătoare celei a iaurtului (aceasta este numită maia sau plămadă). Lăsăm maiaua gogoşilor la crescut cam 15 minute, într-un loc mai călduros, scrie barbatlacratita.ro.

Gogoși pufoase de casă, decupate cu paharul. Rețeta bunicii, adorată în copilărie. După ce creşte plămada, adăugăm cele două ouă, coaja de lămâie rasă şi esenţa de vanilie după gust. Omogenizăm şi începem să adăugăm treptat faina, frământând până când obţinem un aluat nelipicios şi elastic, exact ca în cazul aluatului de pâine. Punem apoi aluatul gogoşilor la crescut într-un loc călduros. Îl lăsăm aproximativ 15-20 minute, timp în care aproape că îşi dublează volumul).

Gogoși pufoase de casă, decupate cu paharul. Rețeta bunicii, adorată în copilărie. Pudrăm cu făină blatul de lucru al bucătăriei şi întindem aluatul de gogoşi într-o foaie de grosimea unui deget (folosind sucitorul sau o sticlă). După aceea decupăm foaia cu ajutorul unui pahar. Șuviţele de aluat care rămân în urma decupării gogoşilor pufoase le frământam şi repetăm procesul până când terminăm de decupat tot aluatul de gogoşi.

Gogoși pufoase de casă, decupate cu paharul. Rețeta bunicii, adorată în copilărie. ÎBucăţile de gogoşi decupate cu paharul le vom lăsa la crescut vreo zece minute. Punem gogoşile la prăjit atunci când uleiul este bine încins, prăjindu-le pa ambele părţi. Gogoşile pufoase pot fi servite simple sau pudrate cu zahăr, glazurate cu ciocolată.