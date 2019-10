Articol publicat in: Societate

Accident grav, soldat cu un mort şi un rănit în Suceava

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat a murit în urma unui accident rutier în Suceava, după ce autoturismul pe care îl conducea a ieșit de pe șosea şi a căzut în albia unui pârâu. Foto: dcnews.ro Vctima, un tânăr în vârstă de 26 de ani, a fost încarcerată în urma accidentului, dar salvatorii nu au putut face nimic şi au declarat decesul, potrivit ISU Suceava. În accident a mai fost implicată o persoană în vârstă de 24 de ani, conştientă şi cooperantă, care se afla în autoturism, fiind preluată de un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) şi transportată la spital. La faţa locului au intervenit modulul SMURD de la Garda de Intervenţie Vicovu de Sus cu o autospecială de descarcerare şi o ambulanţă, precum şi un echipaj SAJ. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuţ Epureanu, accidentul s-a produs, cel mai probabil, din cauza vitezei excesive. loading...

