Gravidele şi femeile cu copil cu vârsta sub un an pot executa pedepse cu închisoarea

Curtea Constituţională a decis că prevederea din Codul de procedură penală conform căreia executarea unei pedepse cu închisoarea poate fi amânată dacă o femeie condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an este neconstituţională, potrivit unui comunicat al CCR. Judecătorii constituţionali au considerat că prevederea respectivă "exclude bărbatul condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amânării executării pedepsei". Decizia este definitivă.