Greta Thunberg, mesaj de ultimă oră în plină pandemie de COVID-19. Cum s-a pozat activista la izolare FOTO

Greta Thunberg s-a pozat alături de câinele ei şi a transmis următorul mesaj: "Paşte Fericit! Sper că sunteţi cu toţii în siguranţă şi aveţi grijă unul de celălalt! Staţi acasă".

În mai puţin de o jumătate de oră, postarea Gretei a adunat peste 10.000 de like-uri şi a fost distribuită de aproape 700 de ori.

Adolescenta suedeză activistă de mediu, Greta Thunberg, care a impulsionat mişcarea ecologistă „FridaysForFuture", a intrat în autoizolare în luna martie, ca măsură de precauţie împotriva noului coronavirus.

Greta Thunberg a iniţiat în septembrie 2018 o grevă şcolară în faţa parlamentului de la Stockholm pentru a cere măsuri împotriva schimbărilor climatice. Acţiunea sa a inspirat o mişcare globală ce a propulsat-o în atenţia liderilor lumii, Greta fiind chiar propusă de către doi parlamentari suedezi la Premiul Nobel pentru Pace.

Happy Easter! I hope you’re all safe and taking care of each other. #StayAtHome pic.twitter.com/DZEGPC825J