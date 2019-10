Articol publicat in: Societate

Guvernul a aprobat AJUTOARE DE URGENŢĂ în prima şedinţă de după moţiunea de cenzură

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Ministerul Muncii va acorda ajutoare de urgență în valoare totală de 122.000 lei familiilor afectate de accidentul rutier de săptămâna trecută din Ialomița, în urma căruia 10 persoane au murit și alte 7 au fost rănite. Veşti bune de la Guvern în probabil ultima şedinţă a Cabinetului Dăncilă, demis după moţiunea de cenzură de joi. "Ajutoare de urgență în valoare de 122.000 lei pentru familiile afectate de accidentul rutier produs în județul Ialomița. Pentru fiecare familie care are un membru decedat sau rănit în accident, Hotărârea de Guvern aprobată astăzi (vineri, n.r) prevede acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 5.000 lei, iar pentru fiecare minor aflat în întreținerea uneia dintre aceste persoane se acordă un ajutor suplimentar de 3.000 lei”, informează Ministerul Muncii, printr-un comunicat de presă. Pentru majoritatea familiilor persoanelor decedate în urma accidentului rutier, salariul obținut era singura sursă de venit prin care se asigura și îngrijirea copiilor aflați în întreținere, mai informează sursa citată. „La propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori care pot conduce la riscul de excluziune socială. Ajutoarele de urgenţă se suportă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale”, mai arată Ministerul. 10 persoane au murit și alte 7 au fost rănite, săptămâna trecută, după impactul dintre un microbuz care ducea oamenii la serviciu şi un TIR, în zona localităţii Sf. Gheorghe din Ialomiţa. Guvernul va aproba în următoarea şedinţă alocarea sumelor necesare pentru unităţile administrativ-teritoriale pentru continuarea investiţiilor, plata facturilor şi a altor cheltuieli necesare pentru a funcţiona, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu, la finalul reuniunii de vineri a Cabinetului. loading...

