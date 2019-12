Guvernul va investi în clinici private de fertilizare in vitro prentru a opri declinul numeric al populaţiei

Premierul Viktor Orban a făcut o prioritate din sporirea natalităţii şi a acordat stimulente menite să încurajeze cuplurile să facă mai mulţi copii, precum scutiri de taxe sau împrumuturi subvenţionate, astfel încât pe termen lung Ungaria să nu ajungă să-şi acopere deficitul de forţă de muncă prin imigraţie.



Potrivit deciziei apărute joi în publicaţia oficială Magyar Kozlony, guvernul ungar a preluat sub controlul statului şase clinici specializate în fertilizare in-vitro, măsură pe care o consideră a fi de o ''importanţă naţională strategică'' şi prin urmare nu i se aplică regulile pieţei concurenţiale, informează Agerpres.



Guvernul de la Budapesta a mai precizat că medicamentele folosite la tratamentele de fertilizare vor fi scutite de taxe de la 1 ianuarie 2020 şi vor fi eliminate limitările pentru finanţarea de către stat a tratamentelor de fertilizare in vitro, pentru a nu mai exista liste de aşteptare.



Cea mai importantă clinică de fertilizare in vitro de la Budapesta, Kaali Institute, a refuzat să comenteze decizia. Fondatorul acestei clinici, profesorul Geza Nagy Kaali, a fost însă citat într-o declaraţie a guvernului afirmând că se vor naşte mai mulţi copii dacă statul va spori finanţarea pentru creşterea natalităţii, potrivit Agerpres.



În anul 2017, Geza Nagy Kaali i-a trimis o scrisoare premierului Viktor Orban, în care a subliniat că 20-25% din cuplurile ungare care doresc să aibă un copil se confruntă cu probleme de fertilitate. El a apreciat că o eliminare a limitării finanţării guvernamentale pentru tratamentele de fertilizarea in vitro ar permite creşterea numărului copiilor născuţi prin această metodă de la circa 2.000 la circa 3.500 pe an.