HALLOWEEN 2019. Adevărata poveste şi originea sărbătorii care dezbină românii

Românii care recunosc Halloween-ul ca sărbătoare participă la evenimente organizate în acest sens, se costumează conform tradiţiei, cu costume înfiorătoare, sculptează dovleci şi participă la petreceri organizate de multe restaurante şi cluburi.

Celebrarea Halloween-ului pe data de 31 octombrie este o tradiție în Statele Unite, însă originea acestei sărbători nu este una americană.

De ce se sărbătorește Halloween

Druizii, preoții păgâni celtici au sărbătorit noaptea de Samhain în care spiritele se întorceau să umple pe Pământ, căutând să-i posedeze pe cei vii. De aceea, nu se aprindea niciun foc, casele rămâneau reci și întunecate, iar proprietarii lor se îmbrăcau ca de înmormântare, pentru a evita atenția morților, astfel crezându-se că în noaptea morților puteai rămâne viu, dacă te costumai și arătai ca aceștia.

În plus, așa celebrau celții finalul verii și sfârșitul secerișului, și odată cu aceasta, începutul noului an. "All Hallows Eve" este numele anglo-saxon care i-a fost dat acestei tradiții peste secole, ajunul Zilei Sfinților, care de-a lungul timpului s-a transformat în Halloween.

De aici provine denumirea care s-a exportat în întreaga lume, deși cuvântul "halloween" nu are o traducere în țările în care este celebrat. Ceva care nu se întâmplă, spre exemplu, și cu Crăciunul, sărbătoare pe care fiecare țară o traduce în limba sa.

În fiecare zi de 31 octombrie, această dată mai era dedicată sărbătoririi a doi zei: Morrigan - zeița războiului și a morții, și Dagda, o zeiță mai neînsemnată ca importanță, legată de abundență.

În ciuda originii sale întunecate, poate cel mai curios lucru despre această sărbătoare nu este caracterul înfricoșător, ci amaestecul de trăsături culturale care azi reunește tradițiile mai multor popoare.

Adevărul este că influența păgânului și a creștinului, în principal, a adus ca rezultat o sărbătoare care, departe de originea pe care ți-am explicat-o, încă menține în continuare o legătură între petrecere și moarte sau o petrecere la care moartea ar fi prezentă.

Adevărata poveste de Halloween: noaptea de Samhain

Acum mai bine de 2000 de ani, în noaptea de Samhain, celții stingeau luminile și așteptau că moartea nu va bate la ușile lor. Cultura celtică a cuprins insulele britanice, scandinave și Europa Occidentală, și s-a extins în toate aceste teritorii devenind una dintre cele mai populare. De altfel, putem spune că, în ciuda unor mici distorisuni a rămas la fel.