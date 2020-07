BOALA TERIBILĂ cu care se luptă Helmut Duckadam. "Iau zilnic în jur de 18-20 de pastile!"

Helmut Duckadam a vorbit la GSP despre problemele pe care le-a întâmpinat din cauza anevrismului de la mâna dreaptă și despre numărul imens de pastile pe care este nevoit să îl ia în fiecare zi.

"a mână am avut vreo cinci operații. Apoi mi-am pus și o proteză la genunchi... am destule operații! Când trec prin aeroport, țiuie toate aparatele alea. De 34 de ani, iau zilnic în jur de 18-20 de pastile. Am împlinit 61 de ani. E proverbul acela, când te trezești și nu te doare nimic înseamnă că ești mort. Mă cam dor toate. Mă țin soția bine și asta mică, ca să am o viață normală. Sunt 34 de ani de la operația care mi-a încheiat cariera de performanță. Am mai apărat vreo doi ani la Vagonul Arad și atunci pe riscul meu, că nu știam că mă expun unui risc atât de mare. La 27 de ani a trebuit să spun stop. Am mai avut un noroc că nu s-a descoperit acel anevrism înainte de finala de la Sevilla, că nu mă lăsau să joc în finală. Am descoperit problema înainte de meci, însă medicina nu era atât de avansată. Aveam amorțeli, am fost la Spitalul Militar, inițial mi s-a spus că am un reumatism", a declarat Helmut Duckadam.

Recent, Helmut Duckadam și-a dat demisia din funcția de președinte de imagine al celor de la FCSB, dar Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, și-ar fi dorit ca fostul mare portar al Stelei să ocupe funcția de președinte de onoare în cadrul ligii suporterilor roș-albaștrilor, cea care a fost recent înființată. Deși, inițial își dăduse acordul să ocupe funcția respectivă, fostul mare goalkeeper nu a mai dorit să facă acest lucru, iar recent Emeric Ienei a fost anunțat ca noul președinte de onoare al asociației "Salvați Steaua".

"Am vorbit în urmă cu câteva zile cu Gigi Mustață și i-am explicat foarte clar care este poziția mea. Am hotărât să fac o pauză, dar voi rămâne dacă putem spune așa alături de ei. Însă, nu pot să mai ocup acea funcție de președinte de onoare. Gigi Mustață mi-a spus că lângă ei o să vină și nea Imi, iar eu mă bucur mult pentru acest lucru", a spus Helmut Duckadam.