S-a spus că soţia mai tânără stă cu el pentru bani. Duckadam rupe tăcerea: de ce a divorţat de fosta după 27 DE ANI

Helmut Duckadam a divorțat în 2006 de Ildiko, după o căsnicie de 27 de ani. Ceoi doi plecaseră în America, prin programul "Loteria Vizelor".

"Eu am fost căsătorit 27 de ani cu Ildiko. Ne-am despărțit pentru că nu am putut să mă obișnuiesc în SUA", a spus Helmut Duckadam la Antena3.

Fostul postar al Stelei a precizat că, de când s-a mutat în București cu actuala soție nu a apărut în tabloide, dar că presa scria la început că Alexandra, cu 20 de ani mai tânără, "umblă după banii mei".

"Noi am reușit o performanță de când ne-am mutat în București. Nu am apărut în tabloide. Chiar e o performanță. După divorț, m-am întors în România și în trei ani am cerut-o de soție pe Alexandra. Atunci se scria că umblă după banii mei, dar nu aveam. Mama mea a luat-o de o parte și a întrebat-o dacă e sigură ce vrea. Ea a fost hotărâtă și vreau să îi mulțumesc în fața a milioane de telespectatori pentru că în 13 ani de când suntem împreună a stat lângă mine zi și noapte", a mai afirmat Helmut Duckadam.

Helmut Duckadam şi Ildiko au împreună doi copii: Robert și Brigitte. Ildiko s-a recăsătorit și trăiește în Arizona.