Articol publicat in: Politica

HORA PSD. Viorica Dăncilă a dansat la o nuntă în Maramureş după relansarea candidaturii la prezidenţiale VIDEO INEDIT

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Sâmbătă, premierul Viorica Dăncilă și-a lansat candidatura la alegerile prezidențiale, la un eveniment la Romexpo care s-a încheiat în jurul orei 14.00. Imediat după eveniment a mers la o nuntă în Maramureş. Viorica Dăncilă, alături de mai mulți lideri PSD, participă sâmbătă seară la nunta președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Imagini postate pe Facebook de Doian Pană o suprind pe Viorica Dăncilă alături de Olguța Vasilescu, prinsă într-o horă. Olguța Vasilescu și Doina Pană au postat pe Facebook fotografii în care apar împreună cu Viorica Dăncilă la nunta lui Gabriel Zetea, vicepreședinte al PSD și șef al Consiliului Județean Maramureș. Doian Pană a postat și imagini video, în care Viorica Dăncilă apare dansând hora, alături de Lia Olguța Vasilescu.

La nunta președintelui CJ Maramureș, care are loc în localitatea Oncești și la care participă 800 de oameni, sunt și Eugen Teodorovici și Marcel Ciolacu. Unul dintre nașii lui Zetea este primarul din Borșa, Sorin Timiș.



loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay