Horaţiu Moldovan, filmat când pleacă de la minister înaintea încheierii programului pentru consultaţii la privat

Secretarul de stat Horațiu Moldovan, al doilea om din Ministerul Sănătății și cel care a anunțat primul caz de coronavirus în România, a fost filmat de jurnaliştii de la Libertatea în timp ce părăsea sediul ministerului înaintea încheierii programului şi când făcea consultaţii la clinica privată Sanador. "Nu consider că este nimic în neregulă. De la începutul mandatului am pus condiția să îmi mențin activitatea de chirurg cardiac și cea de cadru didactic universitar. Activitatea de la Ministerul Sănătății excede cu mult programul zilnic. În toate situațiile de necesitate sau de criză, am lucrat la Minister și până după miezul nopții, și sâmbătă, și duminică, de câte ori a fost nevoie", a fost replica lui Horaţiu Moldovan.