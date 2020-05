HORIA MOCULESCU a aflat rezultatul testării la Covid-19. Primele declaraţii

Horia Moculescu a fost fumător timp de 40 de ani, motiv pentru care are probleme la plămâni și din cauza acestor probleme, dar și a vârstei, se încadrează la categoria extrem de vulnerabilă în fața virusului care face ravagii pe tot globul.

Horia Moculescu a observat că are simptome specifice infectării cu noul coronavirus, așa că s-a dus de urgență la spital, iar medicii l-au testat. Artistul a primit rezultatul testului astăzi, iar din fericire el este negativ.

Horia Moculescu a fost transportat de urgenţă la spital. Celebrul compozitor este suspect de coronavirus

Moculescu a declarat pentru Click! că se simte bine și a fost externat din spital.

„Am fost suspect de coronavirus. Am avut toate simptomele specifice, am fost la spital alaltăieri și am făcut trei teste care au ieșit negative. Iar al patrulea la Cantacuzino, a venit rezultatul acum și e tot negativ. Acum sunt acasă, sunt bine.”, a mărturisit Horia Moculescu pentru sursa citată.

Compozitorul suferă de Boală Obstructiv Pulmonară Cronică, motiv pentru are tuse cronică, bronșită acută și oboseală. Tusea seacă, împreună cu febra și durerile musculare sunt primele și cele mai importante simptome ale infectării cu noul coronavirus.

Cetățenii care au astfel de simptome sunt îndemnați să sune medicul de familie, evitând deplasarea la Urgențe, pentru că ar putea infecta alți oameni.