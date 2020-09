Horoscop 1 octombrie 2020. Trebuie să faceti ce va doriţi, oamenii vor fi oricum nemultumiţi. Cine câştigă la Loto

Berbec

Incercati sa evitati astazi contactul strans cu imprejurari mari de apa: acestea pot fi periculoase. Fiti retinuti si nu dati frau liber emotiilor voastre, altfel orice surpriza se va transforma intr-o cearta majora sau chiar intr-un scandal.

Taur

Taur, nu te teme sa-ti asumi responsabilitatea. Puteti asculta in siguranta sfaturile expertilor, dar cuvantul final va fi in continuare al vostru. Pastrati ceva timp seara sa stati cu familia si prietenii. Un astfel de mediu va va ajuta sa va descarcati si, in cele din urma, sa luati decizii in cunostinta de cauza.

Gemeni

Finantele pot fi tensionate, deci planificati in avans cheltuielile dvs., astfel incat sa nu ajunga sa fie risipite. Ai amanat lucrurile mult timp? Terminati orice a fost planificat. Acest lucru va da un impuls dezvoltarii intr-o directie complet noua a activitatii dvs.

Rac

Raci, daca doriti sa faceti ceva, nu tineti cont de parerea celorlalti, in niciun caz, nu acordati atentie parerilor rautacioase ale altora, ei doar va invidiaza. Trebuie sa faceti ce va doriti, oamenii vor fi nemultumiti indiferent de alegerile dvs.

Leu

Astazi ar trebui sa fii atent nu numai la propriile nevoi si dorinte, ci si la cererile celorlalti. Incercati sa ii ajutati pe toti cei care vin la dvs. pentru afaceri sau sfaturi: putin mai tarziu va vor oferi un serviciu scump care va poate schimba viata.

Fecioara

Acum, Fecioarele ar trebui sa reflecteze asupra propriilor afaceri si asupra evenimentelor importante din viata lor. Acest lucru nu inseamna ca trebuie sa va retrageti complet in voi insiva, dar, de asemenea, nu merita sa intrati in centrul evenimentelor. Incearca sa te odihnesti si sa faci abstractie cateva momente de grijile din jurul tau.

