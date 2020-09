Horoscop OCTOMBRIE 2020. O luna cu doua Luni Pline. Razboinicul din tine este chemat la arme!

Ca si luna septembrie, luna octombrie incepe cu o Luna plina. Doar ca aceasta luna nu are o singura Luna plina, ci doua. Una in Berbec, chiar in prima zi, alta in Taur, in ultima zi. Nu-i asa ca e interesant? E timpul sa fii curajos, sa scoti la lumina, razboinicul din tine! Vei vedea de ce!