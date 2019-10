Articol publicat in: Life

Horoscop 10 octombrie 2019. O zodie dă lovitura la loto joi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 49 min) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Horoscop 10 octombrie 2019. RomaniaTV.net vă prezintă previziunile astrale ale zilei de joi, una norocoasă pentru multe zodii. Horoscop 10 octombrie 2019 Berbec Berbecii vor avea parte de de stări psihice care se modifică întruna, dând senzaţia de instabilitate interioară, de trăiri sufleteşti în care binele şi răul alternează sau coexistă, uneori, derutant şi obositor prin imposibilitatea Berbecilor de a şti în ce să creadă cu adevărat şi pe cine să se bazeze în deciziile lor. Vor apărea tensiuni între soți, atacuri, acuzații de o parte și de cealaltă. Horoscop 10 octombrie 2019 Taur Taurii vor avea parte stări de spirit amestecate, stârnite de prieteni. În timp ce unii le vor face plăcere prin felul de a se purta şi empatiza cu nativii, alţii îi vor dezamăgi. Nativii trebuie să se aștepte și la stări de dezechilibru intense din cauza suprasolicitării sau al unui regim de viaţă abuziv. Seara, recuperați și plecați iar la piață, împreună cu aproape toată familia. Horoscop 10 octombrie 2019 Gemeni Gemenii vor avea stări contradictorii. Va fi o zi de octombrie cu amestec între bine şi rău, de plăcut şi neplăcut, de şansă sau de dificultate în planul imaginii publice. Atenție la cei din jur care vă invidiază, vă vor crea neplăceri la care nici nu visați. Primiți invității de la persoane dragi, dar preferați să plecați mai devreme la job că să recuperați tot ce ați amânat în cursul întregii săptămâni Horoscop 10 octombrie 2019 Rac Nativii au un uriaş potenţial emoţional justificat de multe aspecte armonice care pot degenera însă, în absenţa logicii şi a autocontrolului, în derapaje relaţionale sau afective. Multă inspiraţie şi imaginaţie care pot să le fie de ajutor creatorilor şi interpreţilor. Atenție că unii nativi se pot îndrăgosti imediat, sunt șanse reale ca cei singuri să găsească acea persoană cu care să vă petreceți restul vieții. Horoscop 10 octombrie 2019 Leu Nativii au parte de mici atenţii, daruri, cadouri care fac plăcere. Uneori însă, aşteptările materiale vor genera deziluzii. Unde mai pui că aceștia sperau la o mărire de salariu sau la un job nou, propuneri și așteptări care nu se mai concretizează însă. Aveți serioase îndoieli că sunteți vinovat de starea de nemulțumire a persoanei iubite, dar rezistați cu stoicism la toate reproșurile. Dacă situația se va agrava, este posibil să va revoltați și să va luați lumea în cap. Horoscop 10 octombrie 2019 Fecioară Riscul este ca, pe fondul unor consideraţii de moment sau al unei stări de spirit răscolite enervare sau furie, Fecioarele să ia decizii radicale cu privire la carieră, meserie, un proiect de viaţă. între 9 octombrie, după ora 19:06, şi 11 octombrie, Fecioarele îşi pot face o impresie falsă despre o persoană cu care se vor întâlni pentru prima oară şi vor estima subiectiv şi, implicit, incorect o situaţie, o ofertă, o propunere, o observaţie făcută de aceasta. Horoscop10 octombrie 2019 Balanță Natovii pot avea parte de stări de spirit fluctuante, care vor alterna între calm şi împăcare, pe de o parte, şi enervare sau întristare ori deziluzie, pe de altă parte. Uneori, motivul poate fi însă unul justificat: banii, condiţiile de salarizare şi demersurile făcute pentru corectarea lor. Astrele vor fi de partea lor în orice demers. Horoscop 10 octombrie 2019 Scorpion Nativii pot simți un tumult afectiv, trăiri intense, mult subiectivism şi multă exagerare. Moment mai puţin prielnic pentru a înţelege corect despre ce este vorba în astfel de momente, iar exagerrarea nu face decât să agraveze lucrurile. Seara, se impune să va petreceți mai mult timp cu familia, chiar dacă programul planificat era altul! Vizite mondene. Horoscop 10 octombrie 2019 Săgetător Nativii vor avea parte de mici satisfacţii domestice, dar sunt posibile şi câştiguri la loto. În privinţa relaţiilor de familie însă, treceți printr-un amalgam de stări de spirit şi de trăiri care îşi au motivaţia în evenimentele peste care nativii “nu pot să treacă” sau în relaţiile care îi dezamăgesc la capitolul “peisaj uman”: comportament, interese, decizii, afirmaţii, impresii. Săgetătorii devin pătimași și pun totul la suflet, fapt ce le va cauza enorm. Horoscop 10 octombrie 2019 Capricorn Au un fel de a vorbi ambiguu, ceea ce nu e specific nativilor, dar, pe fondul atâtor provocări pentru care nu au răspuns, această abordare evazivă şi diplomatică poate fi o soluţie delicată. Atenție însă la răspunsurie categorice în chestiuni importante ce țin de muncă, decizii. Nu e moemntul potrivit să vedeți lucrurile acum doar în alb și în negru. Horoscop 10 octombrie 2019 Vărsător Vărsătorii vor avea parte de iluzii băneşti, impresii false, fuga după un aparent câştig uşor sau care decurge, mai mult sau mai puţin justificat, din exercitarea unei funcţii, a unei atribuţii publice, a unei activităţi extraprofesionale. Nu va așteptați la evoluții fantastice în dormitor din partea partenerului de cuplu, dar veți fi surprins de această dată. Horoscop 10 octombrie 2019 Pești Numeroasele aspecte pozitive care se realizează între cele trei semne zodiacale de Apă îi pot alimenta pe nativi cu o energie subtilă, ce le va permite să se cupleze la idei şi forme de activitate care să le "deschidă ochii" asupra unor realităţi şi adevăruri pe căi speciale, cum ar fi visul sau premoniția. Puterea lui "știam eu" capătă acum cel mai mare contur. Bazați-vă numai pe intuiție.

