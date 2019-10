Articol publicat in: Life

HOROSCOP 12 OCTOMBRIE 2019: Ziua în care se dă liber la cheltuieli. Austeritatea începe de luni. PREVIZIUNILE ZILEI

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net HOROSCOP 12 OCTOMBRIE 2019: Energia este prezentă în acest weekend, iar tot ce ține de viața sentimentală decurge perfect. Pe de altă parte, apar unele schimbări importante care țin de carieră și, în general, de viitorul profesional. BERBEC Ziua va începe bine pentru tine însă la prânz vei primi o veste importantă la care trebuie să fii atentă. Orice compromis îți poate face mai mult rău decât bine. Gândește pe termen lung. TAUR Ziua de sâmbătă e sub semnul banilor pentru tine. Trebuie să fii însă chibzuită pentru că urmează o perioadă cu cheltuieli multe. Taurilor le place să facă cadouri frumoase așa că organizează-ți bine finanțele. GEMENI Azi vei primi o veste proastă de la o persoană apropiată. Este foarte important să permiți gemenei "bune" sa abordeze situația, altfel vei avea de pierdut pe plan sentimental. În a doua parte a zilei va veni și echilibrul emoțional. RAC Azi este momentul să încerci ceva nou în plan sentimental. Poate e vorba de colegul cel nou sau de vechea pasiune, important e că Racii trebuie să aibă curaj azi. Până la urmă nu vrei să îți petreci sărbătorile singură. LEU Azi ești șefa tuturor, emoțional vorbind. Vor apărea mai multe persoane ce depind de tine pentru următoarea perioadă, așa că trebuie să fii o adevărată regină a junglei în adevăratul sens al cuvântului. Nu uita să faci o prioritate din persoanele apropiate. FECIOARA Chiar daca este mijlocul săptămânii, trebuie să acorzi puțină prioritate odihnei pentru că va urma un sfârșit de săptămână încărcat pentru tine și, ca orice Fecioară, trebuie sp arăți bine în momentele importante în societate. BALANTA Astăzi te simți puțin neliniștită și este posibil să întâmpini anumite dificultăți la locul de muncă. Încearcă să îți faci curat în gânduri și să îți iei câteva zile libere pentru a găsi o soluție să rezolvi aceste probleme. SCORPION Starea ta a început să se îmbunătățească, iar acest lucru te face să te simți foarte bine. Este posibil ca cineva să apară în viața ta. Profită de acest lucru, deoarece se poate transforma în ceva de lungă durată. SAGETATOR Este posibil să primești o promovare sau o propunere să lucrezi în altă parte. Încearcă să le demonstrezi superiorilor tăi de ce ești capabilă și vei avea rezultatele dorite. Evită discuțiile în contradictoriu cu partenerul, deoarece situația poate lua o altă întorsătură. CAPRICORN Ești foarte stresată și acest lucru îți afectează viața profesională și amoroasă. Încearcă să păstrezi un echilibru între problemele personale și relațiile cu cei din jurul tău, deoarece nu vrei să pierzi oamenii care ți-au fost alături. VARSATOR Apucă-te să economisești niște bani și să te poți bucura la sfârșitul lunii de o vacanță bine meritată. Relația cu partenerul merge de minune și acest lucru te face să te simți minunat. Profită de această perioadă și relaxează-te cât poți. PESTI Astăzi este posibil să primești o suma de bani de la niște rude, așa că poți începe să te gândești ce ți-ai dori să faci cu ei. Relația de cuplu merge de minune, iar lucrurile par să meargă într-o direcție serioasă. loading...

