HOROSCOP 13 IULIE 2019. Ce zodii au ghinion sâmbătă

HOROSCOP 13 IULIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Este o zi buna pentru a-ti achita taxele, impozitele sau datoriile de orice fel. Este posibil sa primesti bani din partea unui autor necunoscut, insa fii cu bagare de seama. Pot interveni cheltuieli legate de persoanele dragi și de copii. Pe de altă parte, este un moment bun pentru a vedea cine te iubește sincer și cine doar profit de pe urma generozității tale. Spre seară, meditează la cele discutate și petrecute astăzi.



HOROSCOP 13 IULIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Relatiile parteneriale sunt foarte active astăzi. Este nevoie de o discutie cu partenerii, de viata și de afaceri/ colaboratorii, întrucât exista nemultumiri mocnite de ambele parti. Ceva din segmental domestic îți bulversează relațiile parteneriale sau, datorită unor probleme ale membrilor familiei trebuie să te concentrezi mai mult pe segmental personal. Ar fi bine să-ți mobilizezi forțele pentru colaborări și parteneriate.

HOROSCOP 13 IULIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Ai multe si mărunte de făcut la serviciu. Relatiile colegiale sunt destul de precare, asa incat bazeaza-te doar pe fortele tale. Comunicarea lasă de dorit, însă hiba este la tine. Ori vorbești prea mult, ori răstălmăcești cele spuse de ceilalți, ori nu te asculți decât pe tine, uimindu-i pe colegi cu ideile și concluziile tale. Temperează-ți elanul din câmpul muncii și relaționează corect cu toată lumea. Sănătatea este vulnerabilă, deci odihnește-te la timp.





HOROSCOP 13 IULIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Astazi esti bine dispus, ai chef de glume, reusind sa ii inveselesti si pe cei din jur. Te-ai putea gandi la un hobby sau la organizarea unor petreceri surpriza pentru cei dragi. Dar, in a doua parte a zilei se intrezaresc multe treburi la serviciu. Atenție ca atat relatiile colegiale, cat si cele cu sefii sunt distorsionate. Recomandabil este sa te ocupi serios de toate indatoririle profesionale, bazandu-te doar pe fortele tale.





HOROSCOP 13 IULIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Gândurile tale sunt indreptate astazi catre casa si familie. In prima parte a zilei poti face usor curatenii generale, reparatii curente sau planuri pentru achizitionarea unui teren sau a unei locuinte noi. Se prefigurează discuții importante, purtate pe tonuri înalte cu membrii familiei, însă depinde numai de tine să gestionezi situațiile în favoarea ta. Spune tot ce ai pe suflet, însă înțelege-i și pe ceilalți.



HOROSCOP 13 IULIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Ziua este favorabilă călătoriilor scurte si dialogurilor cu persoanele din anturajul apropiat. Poti afla vesti alarmante despre cineva drag, insa nu te implica emotional in problemele altora. Unii te provoacă în fel și chip, însă tu evită le faci jocul. Relaxează-te la o șuetă cu cineva drag și de încredere. Pe de altă parte, este posibil să intervină și implicarea în activități intelectuale sau să te orientezi spre a parcurge cursuri diverse.





HOROSCOP 13 IULIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



O zi in care banii si bunurile castigate din munca proprie iti acapareaza atentia, mai ales in primele ore. Poti primi cadouri si recompense marunte, dar de folos. Sau poate fi vorba despre noutati legate de salarizarea de la un loc de munca. Cineva din anturajul profesional sau din cel al prietenilor te poate sfătui de bine referitor la investiții sau la aplicarea legislației muncii. Reține informațiile primite și acționează în consecință.





HOROSCOP 13 IULIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Ar trebui sa te simți in formă. Cel putin in prima parte a zilei ai energie, esti dornic de a te implica in tot si toate, insa bine ar fi sa te rezumi doar la treburile care te privesc pe tine. In partea a doua a zilei, starile tale de spirit vor fluctua destul de mult, de aceea dozează-ți eforturile si ocupă-te doar de prioritati. Pentru că există conflicte în câmpul muncii, mai ales conflicte între tine și autorități sau șefi rezultă și neplăceri personale.





HOROSCOP 13 IULIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



La inceputul zilei esti destul de retras. Organismul iti da semne de oboseala, dar o plimbare in aer liber sau o muzica relaxantă te-ar ajuta enorm. Sunt favorizate dialogurile tăinuite cu oameni de încredere. Posibil ca cineva din străinătate, un prieten, o rudă sau un profesor, un mentor, un instructor să-ți ofere lămuriri și soluții pentru situațiile în care ești implicat. Spre seara te vei simti mai bine, iti revin cheful de viata si dorinta de a fi in mijlocul celorlalti.



HOROSCOP 13 IULIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Ziua susține activitățile și dialogurile cu prietenii. S-ar putea ca unele informatii aflate de la acestia sa te nelinisteasca sau sfaturile lor sa nu iti fie pe plac. Ascultă ce ti se spune si aplica doar ce crezi de cuviinta. Temele zilei se referă la bani sau bunuri comune cu persoanele din anturajul socio-profesional. Se pot ivi variante de investiții, însă doar analizează și nu îți oferi, deocamdată, acordul.





HOROSCOP 13 IULIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



In prima parte a zilei este nevoie sa te ocupi de sectorul profesional. Sunt posibile discutii aprinse cu sefii si colegii de serviciu, dar prudența, discernământul si temperanța te vor ajuta enorm. Gâlceava pornește de la colaborări sau de la sarcinile de lucru ce trebuiau îndeplinite de unii colegi. Pe de altă parte, ceva din relația cu partenerul de viață îți vulnerabilizează situația, statutul socio-profesional și imaginea publică.





HOROSCOP 13 IULIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



In prima parte a zilei iti sunt recomandate activitatile legate de studii sau de calatorii in strainatate. Poti primi vesti de la cineva aflat dincolo de granitele tarii, insa nu lua de bun chiar tot ce auzi. Este vremea să-ți remodelezi filozofia de viață și să abordezi cu totul altfel viața și evenimentele ei. Spre sera, meditează la cele petrecute astăzi și decide în consecință. Chiar dacă la prima vedere este neplăcut, totul are un rost favorabil ție.