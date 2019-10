Horoscop 13 octombrie 2019. O zodie are probleme de sănătate, o altă zodie află că i se măreşte familia

Astrologul Remus Ionescu a făcut horoscopul zilei de 13 octombrie. Vedeţi mai jos ce se întâmplă fiecărei zodii. Foto: capital.ro Berbec Ar putea sa iasa in evidenta spiritul vostru competitiv: luati acum o decizie in ciuda unor sfaturi, sugestii, "predici" sau recomandari, caci voi stiti cel mai bine ce vi se potriveste si ce va doriti. Iar rezultatele vor putea intrece foarte bine asteptarile pe care le au ceilalti de la voi. Citeşte şi Horoscop NOIEMBRIE 2019. Ce va aduce această lună în dragoste, bani, cariera şi sănătate pentru fiecare zodie Taur O perioada solicitanta pentru voi: sunteti implicati total, fizic si emotional, intr-un proiect nu tocmai usor, v-ati propus poate sa finalizati activitati pana la sosirea zilelor reci. Ramane, totusi, sa va ingrijiti si de voi, de sanatate, sa nu lasati sa se agraveze eventuale probleme. Gemeni Zile destul de fericite pentru voi in care preferati sa nu vedeti oboseala, consumul fizic sau nervos si eventuale riscuri, ci va bucurati de aventura cunoasterii, a experientelor practice, de toate cele pe care incepeti sa le vedeti cu ochii sufletului. Rac Este o perioada grozava pentru cei mici, in care caldura parinteasca si sustinerea familiala ii ajuta sa faca progrese remarcabile in activitatea sportiva sau in activitatile lor de timp liber, incep sa viseze la urmatorul concurs, dar si la viitorul lor pe termen mai lung. Leu Poate ca nu reusiti acum sa cuprindeti in expeditia voastra tot ce v-ati propus inainte de plecare si va ganditi deja la revenirea pe aceste locuri. Apar informatii inedite pentru voi, semne de intrebare si veti continua poate un studiul si reflectiile pe cont propriu. Fecioara Ati putea gasi si diferenta care va lipsea pentru o achizitie importanta sau poate ca obtineti o reducere consistenta si nu mai este nevoie sa apelati la un credit. Zile grozave sub aspectul cunoasterii: aflati amanunte importante, intelegeti subtilitati, fineturi.

