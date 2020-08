HOROSCOP 18 AUGUST 2020. O zodie îşi schimbă radical viaţa

Berbec

Ambitia ta ar trebui sa devina mai putin vizibila astazi. Arata smerenie si retinere in relatiile cu colegii si cu conducerea. Nu fi prea critic cu lumea, cu totii gresim cateodata. Atinge-ti scopurile fara sa ii ranesti pe ceilalti, altfel vei ramane singur, chiar daca vei avea succes pe plan profesional.

Taur

In aceasta zi, darul perspectivei creste si intuitia se dezvolta. Dedicati-va tot timpul liber pentru activitati placute si utile. Implicati-va in dezvoltarea propriei peroane si in imbogatirea spirituala. Meditatia sau rugaciunea vor fi de ajutor, iar dupa aceasta perioada lucrurile se vor rezolva mai usor. Calmitatea este o trasatura care te tine sanatos.

Gemeni

Nu incepeti afaceri noi si nu schimbati nimic in viata dvs. inca. Cand ziua este potrivita pentru schimbare, viata iti va da semne. Trebuie doar sa fii foarte atent la lucrurile marunte. Pana sa gasiti locul de munca potrivit, concentrati-va pe imbunatatirea trasaturilor si abilitatilor dvs., extindeti-va cunostintele.

Rac

In aceasta zi, Racii au noroc financiar. Foloseste fiecare oportunitate care iti iese in cale. Nu ratati sansa de a va schimba radical viata. Investitia dvs. va plati dividende uriase. Daca obtineti o suma mare, investiti-o mai departe in ceva. Banii sunt facuti ca sa fie pusi in circulatie, pentru a produce alti bani la randul lor, asadar trebuie sa fiti intr-o forma spirituala si fizica buna pentru a pune bazele unei noi afaceri.

Leu

Zi favorabila pentru Lei, toate operatiunile comerciale vor avea succes si profit. Aceasta zi va promite vesti bune. Incercati insa sa nu spuneti nimanui despre asta. Exista posibilitatea ca unii oameni sa va puna “bete in roate”, deci aveti grija cu cine vorbiti despre planurile dvs. de viitor.

Fecioara

Astazi, Fecioara isi poate permite in siguranta sa viseze lucruri marete. Prezentati-va dorintele cat mai realist si traiti-va viata ca si cum acestea s-ar fi implinit deja. Visatorii au noroc azi. Concentreaza-te asupra dorintelor si viselor tale. Ganditi-va doar la ele. Uneori dorintele devin realitate, nu trebuie decat sa crezi cu tarie in ele.

Citeşte mai multe pe fabricatinromania.info