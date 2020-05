HOROSCOP 2 MAI 2020. Etalare zilnica RUNE mistice SAMBATA 2 MAI 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru SAMBATA 2 MAI 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Gebo : Gebo este runa iubirii si a iertarii. Cere iertare cu sincertiate si iti va fi data. Un cadou poate veni sau este deja prezent in viata ta si trebuie sa il vezi. Gebo anunta o dezvoltare sau descoperire a unui talent sau indemanare artistica sau creativa. Declara iubirea deschisa. Ai noroc in parteneriatele bazate pe iubire. Manifesta compasiune. Anticii acceptau cadouri doar daca li se permitea sa dea inapoi un cadou, deci retine cand apare Gebo a oferi si tu daca ai primit, fie de la o persoana, de la destin, de la zei. In afara de dragoste, Gebo inseamna parteneriat si uniune in afaceri. Iertarea este cel mai mare cadou dintre toate, fie ca o dai fie ca o primesti. Runa este utilizata si ca simbol pentru un sarut sau pentru o mare afectiune pe care o ai fata de cineva.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Nauthiz : Runa te avertizeaza ca poti fi intr-o situatie ce are legatura cu o problema mai veche ce nu a fost rezolvata niciodata. De aceea reapare in viata ta. Trebuie sa confrunti ce a ramas in tine nevindecat. Nu e nimeni in afara ta de vina pentru nimic si nici nu poti schimba oamenii. Poti sa incerci sa ii pedepesei insa nu iti rezolvi propria problema. Lasa defectele altora deoparte si ocupa-te de propria persoana.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Sowelu : Tu esti suficient de puternic incat sa aduci lucrurile la nivel de recolta. Norocul bun se anunta pentru tine si totul este pozitiv. Totusi, nu este o perioada de odihna si relaxare – trebuie sa analizezi si partile intunecate din natura ta. Puterea enorma a soarelui iti va da puterea de a face fata si a depasi orice fara frica. Solutia pentru problemele tale este in intelegerea ta.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, SAMBATA 2 MAI 2020. Pune lucrurile la punct!

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 2 MAI 2020. Luna este in muncitoarea Fecioara azi si in tot acest weekend sarbatoresc, deci fie ca muncesti profesional sau nu, aceasta atmosfera te imbie sa fii productiv si eficient pe orice pui mana sa faci, ba chiar sa ai chef de munca. Punelucrurile la punct!

Iata un nou mesaj de la ASTRE pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Mintea ta va fi plina de idei ca sa reaprinzi scanteia in relatia ta. Daca esti singur, lucreaza la increderea de sine. Aceasta izolare te-a marcat la acest capitol. Ai nevoie de putina socializare online ca sa iti pui in valoare farmecul personal.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Fa-ti timp pentru relatia de cuplu si fa-i persoanei iubite o surpriza placuta. O astfel de miscare este antidotul perfect pentru stresul si grijile zilnice, iar legaturile dintre voi vor deveni mai puternice. Daca esti singur, lasa optimistul din tine sa iasa la suprafata. Vibratia pozitiva, te va face irezistibil si va atrage spre tine persoana pe care o doresti.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In sfarsit lucrurile incep sa arate bine in relatia ta de cuplu. Fa planuri impreuna cu partenerul, asuma-ti responsabilitatea si fa tot ce depinde de tine ca sa transformati weekend-ul intr-o experienta romantica. Daca esti singur, sa stii ca poti cunoaste oameni interesanti in online. Poate pe unii ii vei putea vedea si cand se vor elimina restrictiile.

