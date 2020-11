HOROSCOP 2021. Ce zodii au noroc, bani şi succes. Previziuni complete

HOROSCOP 2021. Peste cine da norocul anul viitor

Norocul ti-l faci cu mana ta, dar si astrele au un cuvant de spus. Planetele se vor aseza excelent pentru cateva zodii, insa in general nimeni nu se va putea plange de prea multe si prea mari ghinioane.

Taur – Rasfatatii anului

Veti castiga bani multi, insa va trebui sa si munciti pentru ei. Nu ar strica, totusi, sa jucati si la Loto. Este momentul potrivit sa incepeti o afacere, pentru ca astrele sunt de partea voastra si veti prospera rapid.

Scorpion – Astrele lucreaza in favoarea voastra

Lucrurile se prezinta excelent atat in plan personal, cat si profesional. Va asteapta o promovare sau o angajare pe un post mai bine platit; culegeti, in sfarsit, roadele ambitiei si abnegatiei cu care munciti.

Pesti – Iese soarele si pe strada voastra

Cresteti profesional si asta se va vedea si in portofel; conditia este sa stiti sa lasati deoparte mandria si sa fiti mai diplomati. Dragostea va bate la usa in 2021, dar depinde de voi sa stiti cum sa o intampinati.

HOROSCOP 2021. Cui ii iese dragostea in cale

Mare atentie pentru cei nascuti in Taur si Scorpion! Va asteapta un an tulbure in plan amoros si lucrurile nu par sa se aseze inainte de luna septembrie. Totusi, sunt sanse ca aceia dintre voi care sunt singuri sa isi gaseasca sufletul pereche, dar va trebui sa tina bine ochii deschisi.

Varsatorul si Pestii sunt rasfatatii astrelor in ceeace priveste dragostea. Casa relatiilor este bine aspectata in 2021, iar Jupiter le pregateste multe surprize placute. Relatiile se vor consolida, iar cei singuri pot incepe o relatie promitatoare in a doua parte a anului.

HOROSCOP 2021. Ce zodii se intalnesc cu succesul mult cautat

Berbecul va avea o energie speciala in 2021, va avea mare incredere in el si va reusi sa realizeze orice isi propune. Scorpionul decide, in sfarsit, sa-si urmeze un vis si bine face, pentru ca astrele ii netezesc calea spre succes. Varsatorul obtine orice vrea, cand vrea, pe orice palier al vietii, iar succesul lui este „molipsitor”, ajutandu-i si pe cei care ii stau aproape.

Zodiile care vor atrage cel mai mult succes in 2021 sunt Berbecul, Gemenii si Sagetatorul, in special femeile avand sanse sa realizeze tot ceea ce isi propun.

HOROSCOP 2021 pentru toate zodiile

Zodiile sunt definite de patru elemente: foc, pamant, aer si apa. Cele patronate de acelasi element vor avea un destin comun in 2021.

HOROSCOP 2021 pentru zodiile de foc

Berbecul, Leul si Sagetatorul sunt plini de entuziasm si de energie, insa impulsivitatea ce ii caracterizeaza le va da batai de cap.

Competitivi si activi, acesti nativi voravea un an tumultuos in dragoste. Cei singuri ar putea gasi dragostea in locuri neobisnuite, deci ar fi bine sa tina ochii larg deschisi.

HOROSCOP 2021 pentru zodiile de pamant

Cei nascuti in Taur, Fecioara si Capricorn vor fi mai senzuali ca de obicei. Toate actiunile lor vor fi definite prin stabilitate si pragmatism. In 2021 vor redescoperi bucuria de a se afla in mijlocul naturii, vor face multe excursii si astfel au sansa sa cunoasca oameni care se vor dovedi a fi foarte speciali.

Pentru acesti nativi este momentul sa isi cultive hobbyuri precum gastronomia, gradinaritul, tamplaria sau olaritul, sa se conecteze cu lucrurile simple si benefice.

HOROSCOP 2021 pentru zodiile de aer

Nativii din Gemeni, Balanta si Varsator vor culege roadele capacitatii lor intelectuale si abilitatilor de analiza cu care s-au nascut si care ii definesc. In 2021 vor pune accent pe dezbatere si dialog.

HOROSCOP 2021 pentru zodiile de apa

Racul, Scorpionul si Pestii vor avea un an in carese vor dedica familiei, prietenilor si oricui stie sa ii faca sa se simta iubiti si apreciati. Creativitatea si intuitia lor sunt la cote inalte in 2021.