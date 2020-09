Horoscop 21 septembrie 2020. Curg banii, săptămâna începe fabulos pentru anumite zodii

Berbec

Aceasta zi pentru Berbec a fost creata pentru comunicare. Puteti gasi cu usurinta prieteni si puteti ajunge in centrul atentiei cu usurinta. Dar nu atrage prea des atentia asupra ta. Uneori este mai bine sa stai in umbra.

Taur

Daca Taurul are idei creative, atunci este momentul sa le punem in aplicare. Verifica daca totul este cu adevarat in regula pentru a nu-i dezamagi pe cei care au crezut in tine. Nu te opri orice s-ar intampla. Orice problema poate fi rezolvata astazi.

Gemeni

Intuitia ta iti va spune decizia corecta pe care trebuie sa o luati astazi. Ascult-o. In conversatiile cu prietenii sau doar cunoscutii, fii extrem de tacticos pentru a nu-i face sa se simta invidiosi. Relatiile de familie se vor deteriora. Nu lua decizii pripite. Gandeste-te bine la toate.

Rac

Problemele care s-au ingramadit de-a lungul timpului obliga Racii sa se ascunda de lumea din jur. Nu cedati la acest impuls. Astrele te sfatuiesc sa gasesti forta in tine si sa incepi sa rezolvi aceste probleme. Discutati cu cei dragi pentru sprijin si incredere.

Leu

Aceasta zi va va oferi o alegere. Acum este momentul sa luati o decizie importanta, nu mai puteti astepta. Daca aveti dubii, solicitati sfaturi de la rude sau de la cineva de incredere.

Fecioara

Astazi, sarcina principala a Fecioarei va fi stabilirea unui obiectiv. Folositi-va potentialul pentru a va implementa planurile, problemele imobiliare. Dupa-amiaza nu este un moment bun. Posibila deteriorare a starii de sanatate.

