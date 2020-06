Horoscop 22-28 IUNIE 2020. O alta saptamana bogata in evenimente. Esti pregatit pentru ea?

Venus intra in miscare directa in Gemeni, iar Neptun din Pesti intra in miscare retrograda. Marte face cuadratura cu Nodurile Lunare, pentru a intra apoi in Berbec. Aici face sextil cu Saturn din Varsator si primesti unda veste pentru multe actiuni. Marte va ramane in Berbec pana la sfarsitul anului 2020 si va intra in miscare retrograda in toamna. Dar mai e mult pana atunci, asa ca sa detaliem evenimentele saptamanii.

Venus intra in miscare directa – Dragoste cat cuprinde, la menu

Inca se simt efectele Lunii noi si a eclipsei de Soare, deci nu face greseli. Esti mai emotional decat de obicei, mai profund si mai dornic de intimitate. Racul este o zodie de casa, caruia ii plac viata de familie, copiii, conectarea sufleteasca, hrana spirituala. Iti pui intrebari despre tine insuti: cine esti, ce vrei, unde vrei sa ajungi si in ce punct esti acum. Iti onorezi nevoile? Unde este locul in care te simti tu insuti? De cine te simti foarte apropiat?

Nu te grabi, vorbeste cu tine insuti si pune la punct detaliile. Luna este in crestere, deci poti sa-ti setezi intentiile. Nu te supara daca nu primesti inca niste raspunsuri. Cu Mercur si Venus retrograde, nici nu e de mirare. Fii mai deschis spre ceea ce simti si asculta-te.

Mercur este in miscare retrograda din 18 iunie. Priveste in trecut si analizeaza. Nu te grabi sa iei decizii. Venus este inca in miscare retrograda in 13 mai si urmeaza sa intre in miscare directa in 25 iunie. Dragoste, placere, bucuria de a trai revin in menu. Culoarea revine in viata ta. Esti atat de incantat, incat ai senzatia ca visezi si vrei sa te ciupesti ca sa iti dai seama daca e real sau nu. Este real, dar fii atent!

Neptun intra in miscare retrograda din 23 iunie, iar imaginatia ta devine "salbatica". Esti tentat sa traiesti mai mult in fantezie decat in realitate. Lasa-te purtat pe aripile creativitatii si da-ti voie sa scrii, sa pictezi, sa te bucuri de magie. Lasa imaginatia sa isi spuna cuvantul si in plan amoros.

Marte in Berbec si ceva vesti bune

Marte alfat in Pesti face cuadratura cu Nodurile Lunare sambata 27 iunie. Nu e chiar un moment usor de trecut cu vederea, dar nu trebuie sa-ti provoci soarta. Este doar un moment de viata care va trece. Duminica, 28 iunie, Marte va intra in Berbec unde se va intalni cu autoritarul Saturn. Va sta aici 6 luni si iti va oferi posibilitatea de a-ti analiza oportunitatile.

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, mergi inainte cu entuziasm si da voie imaginatiei sa creeze pentru tine. Fii rapid si metodic pentru a evita eventualele obstacole ce iti pot aparea in cale pana la finalul saptamanii. Weekend-ul se prefigureaza a fi optimist si vesel. Ai posibilitatea de a petrece o perioada buna alaturi de prieteni si persoane dragi sufletului tau. Reincarca-ti bateriile si limpezeste-ti mintea de obligatiile de zi cu zi.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taur, profita la maximum de inceputul acestei saptamani. Actiunile tale vor fi mai mature si vei evita repetarea unor greseli din trecut. Planifica-ti miscarile urmatoare pentru si mai multa precizie. Actiunile tale sunt propulsate de o ambitie fara margini. Dar, intelepciunea acumulata in ultimul timp, te face si mai rabdator decat ai fost pana acum. Greutatile si chinurile trecutului ti-au dat niste lectii de viata pe care cu greu le poti uita.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, saptamana aceasta te vei concentra pe relatii. Iti rezolvi probleme aparute in diverse etape ale vietii tale cu rude, colegi, prieteni. Ai incredere in abilitatile tale. Faptul ca ai constientizat unde ai gresit si ti-ai asumat responsabilitatea a dus la imbunatatirea legaturilor cu acesti oameni. Acum esti intr-o situatie mult mai relaxata, esti optimist si calm. Nu mai ai niciun motiv sa fii tensionat in propria casa.

