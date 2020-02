HOROSCOP 24 FEBRUARIE 2020. Ce zodii varsă lacrimi amare, ce zodii primesc inelul de Dragobete

HOROSCOP 24 FEEBRUARIE 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Pe căi mai putin obișnuite primești astăzi informatii deosebite, pentru ca in Semnul Peștilor se desfășoară aspectul de Lună nouă. Se recomanda odihna, evitarea stresului si spatiile aglomerate. Sanatatea este vulnerabila, astfel ca se pot evidentia afectiuni ale sistemului digestiv si ale extremitatilor picioarelor. Evita, pe cat posibil, consultatiile, analizele medicale si intervențiile chirurgicale. Conflicte profesionale mocnite.



HOROSCOP 24 FEEBRUARIE 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



O zi controversată în relațiile cu prietenii, dar și în ceea ce privește proiectele profesionale, relațiile cu asociațiile, organizațiile, grupurile de interese. Se conturează o etapă nouă vizavi de aceste chestiuni, etapă marcată de influențele aspectului de Lună nouă din Pești. Este bine să fii prudent, deoarece nu este ceea ce pare. Greu de stabilit clar cine te sprijină cu adevărat și cine doar se preface pentru propriile interese personale, interese total diferite de ale tale.

HOROSCOP 24 FEEBRUARIE 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Gandurile si eforturile tale se concentreaza astazi pe segmentul profesional, in special pe relatia cu sefii. Este o zi deosebita, pentru ca influențele aspectului de Lună nouă din Semnul Peștilor va declanșa o etapă nouă. Se vor schimba condițiile de muncă, salarizarea, dar și felul în care vei relaționa cu șefii, colegii, subalternii. Rezervă momente de liniște și singurătate, pentru a analiza pe îndelete ceea ce se petrece la serviciu.



HOROSCOP 24 FEEBRUARIE 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



O zi interesantă pentru tot ce ține de mentalul superior, pentru rafinare și elevare sufletească. Dinspre Semnul Peștilor unde se desfășaoră aspectul de Lună nouă primești influxuri deosebite pentru a face un salt evolutiv. Este bine să rezervi momente pentru meditație, vizionarea unor filme bune sau pentru dialoguri cu oameni erudiți. Poate intra în discuție o călătorie îndepărtată, abordarea unor cursuri sau documentarea pentru o temă profesională.



HOROSCOP 24 FEEBRUARIE 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



Se contureaza schimbari in plan financiar, datorita formarii aspectului de Lună nouă in Semnul Peștilor. Este vorba fie despre lamurirea unor plati sau datorii fata de altii, fie despre achitarea propriu-zisa a acestora. Sunt posibile dialoguri tensionate pe seama banilor si bunurilor comune cu partenerul de viata, cu neamurile sau colaboratorii. Se recomanda prudenta, calm, rabdare si evitarea investitiilor pe termen lung. Etapă financiară nouă.



HOROSCOP 24 FEEBRUARIE 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Saptamana debuteaza cu influențele aspectului de Lună nouă în Semnul Peștilor, oferindu-ți șanse bune de a incheia parteneriatele care nu mai functioneaza. Pare dificil sa te desprinzi din situatii si relatii cunoscute, confortabile intr-o anumita masura, dar o alegere tot trebuie facuta. Priveste atent la ceilalti, la partenerul de viata, la actiunile comune desfasurate cu altii. Pastrează doar ce îți dictează sufletul. Se pregătesc alte parteneriate să intre în scenă pentru tine.



HOROSCOP 24 FEEBRUARIE 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Ziua este tensionata, mai ales la locul de munca. Ne aflăm sub influența aspectulu de Luna nouă în Semnul Peștilor, astfel ca bat clopotele schimbarii in plan profesional. Se incheie o activitate profesionala, o etapa importanta, începe o altă etapă, iar raporturile tale cu munca si implicatiile ei vor fi cu totul altele de acum incolo. Este momentul sa decizi ce faci mai departe in campul muncii. Gândește-te la o noua ocupație!



HOROSCOP 24 FEEBRUARIE 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Relatiile sentimentale intra intr-un proces de reconfigurare, declansat de influențele aspectului de Luna nouă în Semnul Peștilor. O relatie amoroasa veche, fie isi modifica termenii si conditiile de desfasurare, fie se incheie definitiv. Însă, sunt șanse să se înfiripe o relație nouă sau chiar să apară un copil. Prudență și discernamant, pentru ca subiectivismul în aprecieri este la cote periculoase. Si relatia cu copiii se va schimba în mod benefic.



HOROSCOP 24 FEEBRUARIE 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Se intrezaresc schimbari importante in segmentul familial, cu efecte pe termen lung. In Semnul Peștilor avem aspectul de Luna nouă, impulsionandu-te să-ți revizuiești, pe de o parte, atitudinea fata de membrii familiei si față de rude, iar pe de alta parte, casa va deveni de acum incolo, centrul universului pentru tine. Fii alaturi de cei dragi, implica-te serios in treburile casnice si bucura-te de toate!





HOROSCOP 24 FEEBRUARIE 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Este momentul sa inchei unele relatii cu persoanele din anturajul apropiat. In Semnul Peștilor se formeaza aspectul de Luna nouă, oferindu-ți șanse sa intelegi cine iti este cu adevarat prieten si cine doar profita de pe urma ta. Mentalul este tensionat, astfel ca poți obosi sau poți gafa serios daca te afunzi in activitati intelectuale si discutii ample. Noutăți relaționale. Călătorește cu prudență și evită promisiunile de orice fel.



HOROSCOP 24 FEEBRUARIE 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Veniturile tale pot crește astăzi în mod surprinzator, ajutate fiind de influențele aspectului de Luna nouă în Semnul Peștilor. Reorganizarea bugetului de venituri-cheltuieli si discutiile cu specialisti in investitii financiare au sanse bune. Din colaborari sau dinspre partenerul de viata iti vor veni informatii pretioase legate de bani si favoruri. Evita cheltuielile extravagante si hazardarea în planuri iluzorii!



HOROSCOP 24 FEEBRUARIE 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Foarte importanta este aceasta zi, pentru ca tocmai in Semnul tau zodiacal se desfășoară aspectul de Lună nouă. Debaraseaza-te de idei, tabuuri, planuri si relatii care te tin in loc sau care-ti consumă prea mult resursele materiale și energia vitală. Răsfață-te cu o plimbare in aer liber sau cu o ședință la un salon de întreținere corporală. Spre seara iti vor veni in minte revelații despre cum să atingi succesul, cu eforturi minime, dar eficiente.