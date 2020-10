Horoscop 26 octombrie 2020. Cine începe săptămâna în forţă, cine ar fi bine să stea în casă

Berbec

Semnarea contractelor si acordurilor intarzie. Gandeste-te la lucruri uitate de mult, este timpul sa termini sau sa incepi ceva. Cu finantele pot aparea dificultati. Refuzati sa imprumutati bani. Nu este bine sa pui lucrurile in sertar, altfel spus trebuie sa bati fierul cat e cald.

Taur

Taurul are timp liber pe care il poate petrece cum doreste. Merita sa ne amintim toate dorintele care s-au acumulat recent si sa le indeplinim. Ziua poate fi amintita de tine ca un no uinceput, daca depui putin efort. Nu fi timid si abordeaza persoana care te intereseaza.

Gemeni

Gemeni, daca cereti ajutorul cuiva, o sa primiti mai mult decat aveti nevoie. Dar daca la radul vostru nu vreti sa ajutati, important este sa nu refuzati solicitarea. Merita sa renunti la chestiunile facute numai pentru bani, sa te abtii de la imprumuturi daca nu ai incredere in persoana respectiva.

Horoscop Mihai Voropchievici 26 octombrie - 1 noiembrie 2020: Runele anunţă o săptămână pentru încărcarea bateriilor

Rac

Astazi Racii ar trebui sa dedice timp domeniului profesional si incheierii de contracte. Cei pasionati de cariera vor intalni surprize placute care va vor reporni sau schimba activitatea. Luati in considerare optiunile care nu sunt in orasul dvs. sau intr-o alta tara – acestea pot duce la un rezultat pozitiv si va pot transforma usor soarta in bine.

Leu

Aceasta perioada va avea succes pentru sfera profesionala. Esti liber si experimentat, foloseste-ti cunostintele si timpul asa cum ti se potriveste mai bine. Neintelegerile din relatia ta cu sufletul pereche pot fi rezolvate daca te intorci spre interior. Abtineti-va de la intalnirea cu oameni noi.

Fecioara

In prezent, Fecioarele sunt sensibile din punct de vedere emotional. Poate doriti sa va aratati gandurile in fata altora. Emotiile ar trebui tinute sub control pentru a directiona persoana pe calea cea buna, un moment propice pentru a-si raspandi gandurile. Orice promotie va fi incununata de succes. Cu toate acestea, este mai bine sa nu va implicati in industria constructiilor!