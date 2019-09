HOROSCOP 26 SEPTEMBRIE 2019. Magnetism aparte pentru anumite zodii. Previziunile zilei de joi

Horoscop 26 septembrie 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



E rost de distractii alaturi de persoana iubita si de copii. Chiar daca apar si neplaceri din cauza mofturilor si capriciilor, tot ramane loc de bucurie si amuzament. Totusi incearca sa-ti controlezi tendinta de a fi numai tu in centrul atentiei, deoarece asta i-ar putea deranja serios pe cei dragi. Uneori poate fi amuzant si in spatele scenei.



Horoscop 26 septembrie 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



In plan domestic poti desfasura treburi diverse care-si astepta randul de ceva vreme. Ai sustinerea membrilor familiei si destule idei inspirate, astfel incat sa faci totul sa fie usor. Accepta ajutorul celorlalti, pentru ca astfel totul se va face mai repede si va fi amuzant.

Horoscop 26 septembrie 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Este o zi care favorizeaza comunicarea si schimbul de informatii cu persoane din diverse domenii de activitate. Lasa-i si pe altii sa-si expuna ideile si punctele de vedere. Ai putea oferi sfaturi folositoare celor care vin spre tine si au nevoie de ele. Evita sa impartasesti mai mult decat e cazul despre realizarile tale profesionale.



Horoscop 26 septembrie 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Dinspre segmentul profesional sunt posibile responsabilitati noi, de anvergura, dar care totodata promit si venituri pe masura. Astfel apare tentatia de a trasa planuri financiare sau de a cheltui in avans, totusi rezuma-te la a folosi strict cat ai nevoie in planul material! La momentul potrivit vei avea ocazia sa faci investitii mai mari.



Horoscop 26 septembrie 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Iata o zi in care te poti ocupa numai de tine si de ceea ce-ti face placere. Astazi asculta-te, mergi unde simti, fa-ti cateva capricii si marturiseste-i cuiva drag sentimentele. Chiar daca indatoririle domestice sau profesionale au nevoie de implicarea ta, pot sa astepte vreo doua zile.



Horoscop 26 septembrie 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Sunt momente bune pentru a observa rezultatele alegerilor din ultima si a te instrospecta. E o zi buna pentru activitati mai putin solicitante si pentru discretie pe toate liniile. Pe de alta parte, te poti astepta la binecuvantari care ajung la tine pe cai neasteptate sau prin persoane extrem de discrete.



Horoscop 26 septembrie 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Sfaturile prietenilor sunt bine-venite astazi, fie pentru situatii personale, fie pentru cele din sfera profesionala. Totusi exista sanse sa cheltuiesti ceva bani pentru oamenii pe care-i intalnesti. De aceea ar fi bine sa fii prudent si sa nu te avanti cu usurinta in vreo conversatie care te vulnerabilizeaza.



Horoscop 26 septembrie 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Prezenta ta e puternica si emana anumita autoritate si un magnetism aparte. De aceea multi vor fi astazi atrasi de tine. Este posibil sa participi la intalniri oficiale, sedinte sau prezentari importante la serviciu. Dar si acasa, alaturi de membrii familiei si rude se poate ivi o intalnire importanta. Incearca sa fii ceva mai flexibil in conversatiile pe care le porti.



Horoscop 26 septembrie 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Excelenta zi pentru demersuri spirituale, invatare, schimb de idei, dialoguri cu persoanele aflate in strainatate. De asemenea poate aparea sansa de a calatori peste mari si tari, in cazul in care ai planuit asa ceva mai demult. Sau primesti vesti bune de deaparte, de la persoane care locuiesc in strainatate.



Horoscop 26 septembrie 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Ziua este favorabila verificarii bugetului si achitarii datoriilor. Indiferent la cine ai restante de platit ar fi bine sa te mobilizezi si sa le rezolvi. Pot aparea cheltuieli neasteptate pentru rude, partenerul de viata sau colaboratorii profesionali. Insa vei reusi sa gasesti cele mai bune solutii.



Horoscop 26 septembrie 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Relatiile sunt activate astazi si aduse in lumina reflectoarelor. Prezenta Lunii in Leu este favorabila pentru expunere si expresie de sine elocventa... Este bine sa iei aminte la spusele si actiunile celorlalti, pentru ca ai multe lucruri interesante si utile de invatat de la si prin acestia. In rest, bucura-te de aprecierile primite.



Horoscop 26 septembrie 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Esti preocupat cu treburile de rutina ale casei, dar si daca mergi la serviciu ai multe de facut. Ai spor si succes in tot ce ti-ai propus sa faci astazi, dar nu exagera cu eforturile. Un stil de viata mai adecvat nevoilor tale actuale poate fi gasit si aplicat in aceste zile, daca cercetezi putin si ai disponibilitatea sa schimbi ceva in viata ta.