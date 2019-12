Horoscop 30 decembrie 2019. Ce e scris în astre în ultima zi de luni din an pentru fiecare zodie

Horoscop 30 decembrie 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Relatiile cu prietenii sunt la ordinea acestor zile de weekend. Pe de o parte datorita faptului ca este vacanta si astfel ai timp pentru discutii si intalniri, insa pe de alta parte, traversezi o perioada a vietii in care chiar ai nevoie de sfaturile si prezenta unor persoane mai experimentate decat tine in ale vietii. Este posibil să-ți displaca ce vei auzi, dar totul vine in ajutorul tau. Ai sanse deosebite de a-ti modifica felul in care gandesti si de a adopta alte valori morale.



Horoscop 30 decembrie 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Zilele acestea se preconizează intalniri cu multa lume buna, lume care va fi cu ochii si urechile îndreptate asupra ta. Fiecare gest, fiecare vorbă sau piesele vestimentare pe care le vei purta vor fi puse sub lupa si analizate pe indelete. De aceea, fii prudent, discret si evita extravaganța. O discutie cu cineva important in domeniul profesional in care activezi iti poate aduce avantaje pe termen lung, fie prin informatiile obtinute, fie iti poate facilita accesul la un loc de munca mai bun.

Horoscop 30 decembrie 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Calatoriile in strainatate si studiile pe termen lung sunt temele principale ale acestor zile. Toate bune si frumoase, insa, cand se ajunge la capitolul costuri, situatia se schimba sau chiar stagnează. Bine ar fi să-ți faci planuri fie de calatorie, fie de studii si sa lasi actiunea propriu-zisa pentru o alta perioada mai buna din punct de vedere financiar. Delecteaza-ti sufletul cu un film bun, cu muzica de sezon sau viziteaza o expozitie de arta alaturi de prietenii dragi care acum te inconjoara frecvent.



Horoscop 30 decembrie 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Cheltuielile comune cu partenerul de viata sau cu cei de afaceri te nemulțumesc, fie pentru ca îți destabilizează planurile financiare prea mult, fie pentru ca stii ca este o perioada austera si trebuie drămuit fiecare bănuț. Important este sa ai achitate la zi taxele, facturile sau alte tipuri de datorii si sa eviti speculatiile sau achizitionarea creditelor. Ai nevoie sa te detasezi de iuresul cotidian si sa vezi viata si evenimentele ei dincolo de aparente.



Horoscop 30 decembrie 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Relatiile parteneriale sunt răscolite. Fie ca este vorba despre partenerul de viata, fie despre colaboratorii profesionali, din cand in cand, se tot repeta anumite chestiuni legate de actiunile comune, chestiuni care trebuie intelese si rezolvate corect. Totusi, esti implicat in relatii sau colaborari care trebuie sa le finalizezi mai devreme sau mai tarziu. Dar, cu cat mai devreme cu atat mai bine pentru toata lumea. Ingrijeste-ti sanatatea in permanenta!





Horoscop 30 decembrie 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Chiar daca este weekend, gandurile iti zboara la serviciu si colegii de munca. Bine ar fi sa te detasezi de orice activitate care presupune efort si sa te ocupi doar de treburile tale personale, de rutina. Pe de alta parte, se pot accentua afectiunile sistemului circulator si ale picioarelor. Foloseste remedii naturiste pentru imbunatatirea sanatatii tale generale, odihneste-te mult si adopta o dieta usoara. Este o perioada buna in care poti privi dincolo de aparentele cotidiene.



Horoscop 30 decembrie 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Cheful de distractii si aventuri este la cote mari, insa cei dragi iti pot pune bete in roate. Bine ar fi sa eviti relatiile frivole si petrecerile zgomotoase, pentru ca iti consuma prea multa energie vitala. Singuratatea afectiva care te inconjoara are rolul de a te invata sa devii mai atent la felul in care iti daruiesti iubirea si de a-ti controla emotivitatea. Minunat ar fi daca ti-ai rezerva momente pentru un hobby si pentru intalniri cu oameni care împărtașesc aceleași plăceri ca tine.



Horoscop 30 decembrie 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Dorinta de a sta printre membrii familiei sau de a vizita locurile natale este accentuată și ar trebui să-i dai curs. Sigur ca exista si neplaceri sau discutii aprinse cu cei dragi, insa pana la urma cu putin efort si bunavoință, poti depăși totul cu brio. Ocupa-te de treburile domestice, alcatuieste planuri de imbunatatire a conditiilor de locuit si chiar planifica-ti vizite regulate in locurile copilariei si la rude. Cei dragi se vor bucura din plin de prezenta ta si de faptul ca ii accepti neconditionat asa cum sunt.



Horoscop 30 decembrie 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Se contureaza intalniri si dialoguri cu neamurile si cu prietenii apropiati. Fiind zile de sarbatoare ar fi bine sa iti deschizi sufletul catre cei dragi si sa te bucuri de prezenta fiecaruia. Mentalul tau este obosit si cu greu iti aduni gandurile si vorbele. Lasa-i pe altii sa vorbeasca mai mult, iar tu vorbeste putin si doar strictul necesar. Calatoriile pe distante scurte sunt frecvente, de aceea fii prudent din toate punctele de vedere.



Horoscop 30 decembrie 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Zilele weekend-ului iti amintesc de veniturile pe care le dobandesti in urma activitatii pe care o depui intr-un loc de munca. Totul porneste de la faptul ca vrei sa faci cumparaturi diverse de sezon si se pare ca esti nevoit sa cheltuiesti strictul necesar. Totusi, daca te gandesti bine ai tot ce iti trebuie si chiar nu este nevoie sa faci alte cumparaturi. Evita mofturile si tentatia de a fi prea generos, pentru ca nu este momentul si nici nu este nevoie. Odihneste-te mai mult!



Horoscop 30 decembrie 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Esti inconjurat de persoane dragi sufletului tau, insa tie nimic nu iti prieste. Starile tale de spirit sunt fluctuante si de aici si relatiile cu ceilalti devin tensionate. Controleaza-te, fii intelegator cu toata lumea si evita crtitica si discutiile lungi. Pot reveni in preajma ta prieteni mai vechi, de care nu mai stiai nimic de multa vreme. Ti-ar prinde bine un masaj, o saună sau plimbări regulate in aer liber. Bucura-te de sărbătorile sezonului și de prezența celor dragi.



Horoscop 30 decembrie 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Weekend-ul acesta esti retras si cu greu poti relationa cu ceilalti. Ai nevoie de odihna si de o reorganizare a intregului program de viata. Profita de faptul ca este vacanta generala, detaseaza-te de lucrurile si situatiile marunte ale vietii si analizeaza toate evenimentele in care esti implicat. Concluziile desprinse in urma acestei analize te vor ajuta sa privesti viata cu alti ochi si sa iti trasezi usor alte planuri de viitor pe toate palierele vietii.