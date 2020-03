HOROSCOP 31 MARTIE 2020. O zi în care ar fi bine să-ţi reconsideri relaţiile cu prietenii

HOROSCOP 31 MARTIE 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Mentalitatea ta se schimba radical in aceste zile, astfel ca iti poate fi dificil sa dialoghezi cu altii. Eforturile intelectuale ar trebui evitate, pentru ca exista riscul suprasolicitarii nervoase. Relaxeaza-te, ocupa-te de treburi usoare si inconjoara-te numai de cei dragi si de incredere. Calatoriile pe distante scurte, de agrement sau pentru a rezolva diverse iti prind bine.



HOROSCOP 31 MARTIE 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Primesti sprijin financiar de la si prin altii, insa dincolo de aparente exista interese meschine ale unora care sub masca bunăvoinței iti ofera bani acum, contra unui serviciu solicitat ceva mai tarziu. Fii prudent si nu te lasa impresionat de laudele sau favorurile care vin dinspre altii, mai ales de la persoanele din segmentul profesional. Traseaza-ti un plan de economii.



HOROSCOP 31 MARTIE 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Este important sa iti ingrijesti sanatatea, sa eviti eforturile mari si reuniunile cu multa lume. Emotiile sunt dificil de gestionat in aceasta perioada, dar nu imposibil. Ai rabdare cu tine si iubeste-te mai mult. Canalizeaza-ti energia numai spre nevoile tale. Este un moment in care chiar trebuie sa-ti reconfigurezi planurile de viata, atitudinea si felul de a te raporta la lume si viata.



HOROSCOP 31 MARTIE 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Munca si sanatatea reprezinta domeniile care necesita multa atentie din partea ta in aceste zile. Detaseaza-te de tumultul cotidian si de forfota de la serviciu, pentru ca organismul este obosit si are nevoie de odihna sau chiar de ingrijiri de specialitate. Informatiile primite pe căi mai putin obisnuite sunt utile pe termen lung. Rezerva-ti momente pentru o plimbare in aer liber.



HOROSCOP 31 MARTIE 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



O zi in care ar fi bine sa-ti reconsideri relatiile cu prietenii. Exista unii in preajma ta care au interese meschine si care iti obstructionează progresul. Persoana iubita, copiii iti sunt alaturi si te pot sfatui excelent. Este bine sa accepti parerile altora si sa ai incredere ca totul se desfasoara in favoarea ta. Spre seara, alcatuieste o listă cu persoanele cărora le mai spui încă prieteni.





HOROSCOP 31 MARTIE 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Se pare ca te-ai lămurit vizavi de statutul tau profesional in cadrul locului de munca si astfel te gandesti sa te retragi in linistea si siguranta familiei. S-a finalizat o etapa profesionala importanta si bine ar fi sa analizezi pe indelete cele petrecute sau discutate in ultimele zile. Sunt informatii valoroase care te ajuta sa-ti clădești o altă imagine publica si un alt loc in societate.



HOROSCOP 31 MARTIE 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Revelatiile din ultimele zile te-au dus la concluzii interesante despre viata ta si despre oamenii alaturi de care esti implicat in relatii sau actiuni. Dialogurile cu prietenii sau cu persoanele mai in varsta decat tine iti vor aduce lamuriri suplimentare si sfaturi deosebite. Este un bun prilej de a-ti remodela filozofia de viata si de a-ti rafina sufletul. Seara, plimba-te in aer liber.



HOROSCOP 31 MARTIE 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Esti preocupat de sponsorizările pe care le poti obtine de la rude, partener de viata sau de la colaboratori. Ar fi bine sa te bazezi numai pe veniturile sau economiile tale, pentru ca de la si prin altii, din perspectiva financiara, nu vei primi decat iluzii si dezamagiri. Rezuma-te la cheltuielile strict necesare si evita datoriile sau investitiile pe termen lung.



HOROSCOP 31 MARTIE 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Evenimentele si discutiile din segmentul partenerial sunt bulversante, astfel ca atat relatia cu partenerul de viata, cat si relatiile de colaborare se pot reconfigura sau finaliza definitiv. Analizeaza, pe indelete, cele petrecute si alcatuieste un plan de imbunatatire a situatiei. Evident ca este bine sa renunti la relatii si situatii in care nu te mai regasesti sau iti ofera neplaceri.



HOROSCOP 31 MARTIE 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



La locul de munca se incheie o etapa importanta si oricat ai incerca sa ignori asta, evidentele vor veni spre tine cu o forta si mai mare decat pana acum. Incetineste ritmul cotidian si priveste atent in jurul tau. Cel mai indicat este sa renunti la tipare mentale, comportamentale invechite si sa te reorientezi din toate punctele de vedere. Relatiile colegiale sunt anoste, deci nu te baza pe ele.



HOROSCOP 31 MARTIE 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Capitolul sentimental este rascolit de ceva vreme, insa acum este un bun prilej de a lamuri pe deplin lucrurile. Iubirea si implicatiile ei vor capata alte conotatii pentru tine. Totusi, acum detaseaza-te de neplaceri, gandeste-te ce anume iti doresti concret de la persoana iubita sau de la copii si creioneaza un plan de actiune. Ai incredere ca totul se desfasoara in favoarea ta.



HOROSCOP 31 MARTIE 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Iti este foarte clar ca ceva s-a incheiat pe segmentele profesional si domestic. Cu toate ca in lume, la locul de munca esti bine vazut, sustinut de sefi, totusi ceva din forul tau interior te avertizeaza sa fii prudent si sa deslusesti lucrurile aflate dincolo de aparente. Ai nevoie de detasare si de reconfingurarea tuturor relatiilor in care esti implicat.