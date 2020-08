HOROSCOP 4 AUGUST 2020. S-ar putea să aveţi conflicte de natură personală sau profesională

HOROSCOP 4 AUGUST 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



S-ar putea sa fie nevoie de schimbari minore in ceea ce priveste locul de munca pentru a progresa. Astazi trebuie sa fiti mult mai atent si mai capabil. Nu va consumati energia pe activitati care nu va aduc niciun beneficiu.



HOROSCOP 4 AUGUST 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



O perioada in care nu trebuie sa luati decizii sau sa semnati contracte, fiindca neintelegerile sunt des intalnite. Aveti o gandire lenesa si sunteti usor de induplecat de sentimente, imagini sau idealuri, decat de situatiile reale.

HOROSCOP 4 AUGUST 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Ambitiile si idealurile dumneavoastra incep sa capete un nou contur. Este o perioada de renastere si de redobandire a optimismului. Sunteti pregatit sa o luati de la capat. Este momentul sa va creati o noua viziune asupra vietii. Urmatoarele cateva luni va vor ajuta foarte mult in acest sens.



HOROSCOP 4 AUGUST 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Pesimismul dumneavoastra se datoreaza problemelor din trecut care nu va dau pace si care nu pot fi schimbate. Trebuie sa le acceptati si sa mergeti mai departe. Singura problema este ca nu invatati din greseli si ca nu va luati unele masuri de precautie pentru viitor. Fiti multumit ca aveti ocazia sa dobanditi cateva invataturi noi.



HOROSCOP 4 AUGUST 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



Este semnul cumularii. Problemele legate de niste proiecte sau de familie vor disparea. Este momentul sa legati o relatie cu unul dintre parintii dumneavoastra. Nu va mai ocupati de sarcinile grele singur.



HOROSCOP 4 AUGUST 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Stresul si tensiunea vor cauza greseli, ineficienta si complicatii in aceasta perioada. Cel mai bine ar fi sa capatati incredere in ce puteti face pentru a putea fi mai entuziast si pentru a avea rezultate mult mai bune pe parcursul acestui nou ciclu.



HOROSCOP 4 AUGUST 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Misterele vietii si ale mortii capata importanta. Sexul si vindecarea sunt evenimente care au un rol foarte important in aceasta perioada. Taxele, investitiile si alte probleme financiare va atrag atentia.



HOROSCOP 4 AUGUST 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



S-ar putea sa aveti conflicte de natura personala sau profesionala in aceasta luna, care s-ar putea sa va dea peste cap. Nu o sa puteti combina distractia cu munca, motiv pentru care ar trebui sa le separati clar. Nu va luati biroul acasa si nu lasati nici problemele personale sa va acapareze la munca.



HOROSCOP 4 AUGUST 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Veti simti dorinta de a petrece, asa ca nu trebuie sa va negati cateva placeri simple. Nu exagerati, insa, fiindca s-ar putea sa fiti prins in moment si sa regretati dupa aceea, mai ales daca sunt implicate mancarurile fine sau alcoolul. Moderatia este cuvantul cheie.



HOROSCOP 4 AUGUST 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Va dati seama ca puteti sa va doriti mai mult in ceea ce priveste scopurile si ambitiile pe care le aveti. Daca v-ati simtit pierdut sau daca nu v-ati dat seama de scopul dumneavoastra, o puteti face acum. S-ar putea sa vi se para ca ideile dumneavoastra incep sa capete un contur spiritual, implicandu-va mai mult in proiecte comunitare.



HOROSCOP 4 AUGUST 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Este momentul sa va implicati in treburile partenerului sau ale copiilor. Ambitiile dumneavoastra personale vor intra in conflict cu nevoile familiei. Investiti foarte multa energie in ingrijirea familiei, dar intr-un mod care va face sa va neglijati propriile interese.



HOROSCOP 4 AUGUST 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Aveti o minte agera si oarecum reactiva astazi, asa ca trebuie sa va purtati cat mai frumos. S-ar putea sa va pierdeti calmul cand veti observa ca cineva care conteaza va va analiza fiecare miscare.