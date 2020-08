HOROSCOP 6 AUGUST 2020. Luna în Varsator îţi dă astazi aripi. Ce zodii sunt favorizate de astre

HOROSCOP 6 AUGUST 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Astazi ar fi bine sa-ti faci timp de prietenii tai. Mai ales daca ai cunostinte vechi cu care nu ai mai tinut legatura, nu strica sa le abordezi. Din aproape in aproape, s-ar putea sa ai surpriza ca exista proiecte pe care unii dintre ei le deruleaza si in care ti-ar sta bine si tie. E posibil sa deschizi o usa spre viitor, sa renunti la niste asteptari si sa-ti construiesti alte aspiratii. Beneficiezi de sustinere din partea anturajului si ai parte de recunoastere in cadrul grupului.



HOROSCOP 6 AUGUST 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Luna in Varsator face din tine astazi o mica vedeta. E putin probabil sa nu te afirmi prin ceva, fie ca vrei, fie ca nu vrei. Parca a pus cineva reflectoarele pe tine si nu te mai lasa in pace. Culmea e ca ti-ai dori sa fii in alta parte, in alt anturaj etc. Bucura-te de ce ai acum si de oamenii de langa tine! Cu cat ai parte de necunoscuti langa tine, cu atat poti face impresie buna si poti atrage privirile asupra ta. E o zi a cresterii de imagine in ochii lumii sau chiar ai sefilor.



HOROSCOP 6 AUGUST 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Luna in Varsator iti da astazi aripi. Vrei sa pleci peste mari si tari, iti faci bagajele si, chiar daca nu te duci nicaieri fizic, mintea ta e deja departe. Parca visezi cu ochii deschisi si nici nu ai vrea sa te trezesti. Cu toate astea, ai o buna capacitate de asimilare a informatiei, asa ca fii atent la discutii si mesaje sub orice forma, pentru ca iti pot fi de folos. Se pot gasi solutii favorabile de ultima ora pentru relatiile cu strainatatea si pentru drumurile lungi.



HOROSCOP 6 AUGUST 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Pe tine te paste un eveniment transformator. Poate e vorba de o surpriza, de un dar nesperat pe care il primesti, de o persoana care intra acum in viata ta si contribuie la starea ta de bine. Ai o viziune destul de radicala asupra lucrurilor, asa ca poti medita intens ce anume aspecte din viata ta ar trebui eliminate pentru ca tu s-o poti lua de la inceput cu forte proaspete. Informatiile de natura spirituala sau psihologica te pot ghida in directia potrivita.



HOROSCOP 6 AUGUST 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



O perioada potrivita pentru definitivarea unor parteneriate sau relatii de colaborare. Ziua de astazi ar fi bine sa o dedici discutiilor particulare menite sa puna la punct conditii de lucru, de functionare impreuna etc. Reusesti cu succes acum sa aduci anumite relatii pe linia de plutire, cu toate ca pentru a atinge starea de armonie ai putea fi nevoit sa mai lasi de la tine. Micile compromisuri pot fi insa lectii pentru orgoliul tau, care nu e cazul sa iasa deasupra.



HOROSCOP 6 AUGUST 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Ritmul zilei de astazi ar trebui sa fie cat se poate de constant. Totul depinde de cum iti incepi dimineata. Fie te-ai putea porni la drum spre o zi plictisitor de monotona, fie, dimpotriva, te-ai putea pomeni cu un lant de evenimente care iti dau toate planurile peste cap. Parca esti destul de agasat de mici nemultumiri si realizari profesionale care nu se ridica la inaltimea asteptarilor tale. Nu fi critic cu colegii tai, pentru ca tu iti faci nervi, iar lor e posibil sa nici nu le pese.



HOROSCOP 6 AUGUST 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Tu esti astazi specialistul in flirt. Reusesti sa fii atat de spontan, de sociabil si de convingator in gesturile tale, incat ai putea starni invidia celorlalti. Intentiile tale nu sunt prea serioase, dar simti o mare nevoie sa te joci. Si ce-ti mai place! Daca tot esti in aceasta dispozitie ludica, nu ar fi rau sa faci surprize persoanei iubite si copiilor. Nu uita de ei, pentru ca s-ar putea sa te frigi! Iti cam place aventura, asa ca mai bine i-ai rasfata pe cei dragi cu afectiunea ta!



HOROSCOP 6 AUGUST 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Ziua de astazi e dedicata familiei, caminului si confortului casnic. E nevoie, probabil, sa faci cateva schimbari in aceasta arie de viata si sa cauti noi modalitati de a relationa cu cei apropiati. Un lucru e cert: ai nevoie de mai mult spatiu, de libertate si creativitate. O innoire a decorului, la propriu sau la figurat, poate chiar o schimbare de locuinta, poate fi luata in calcul.



HOROSCOP 6 AUGUST 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Ziua de azi te cam pune pe drumuri, esti cam nevoit sa alergi de colo pana colo, uneori fara folos, gasind insa rezolvari salvatoare de ultim moment. Oricate sarcini ai avea de incheiat, poti demonstra acum ca esti descurcaret si ca poti impaca si capra si varza. Din peisaj nu lipsesc convorbirile telefonice, schimburile de informatie, compunerile scrise. Ai putea sa cunosti oameni noi. Nici nu conteaza despre ce stai de vorba, important e sa ai cu cine!



HOROSCOP 6 AUGUST 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Cheltuielile neprevazute ar putea sa te ia astazi pe nepregatite. Oricat de atent ai fi fost cu bugetul tau, e posibil sa ai parte de scurgeri pe care nu le-ai anticipat. Culmea este ca nu prea are de ce sa-ti para rau. Poate dai un ban, dar macar stii ca face! Prin urmare, astazi te poti orienta spre bunuri sau conditii superioare, preferand calitatea in locul cantitatii. Gusturile tale sunt selecte, asa ca nu te multumesti cu putin. Ai putea fi capricios si in ceea ce priveste preferintele culinare.



HOROSCOP 6 AUGUST 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Tu esti astazi de neoprit. Luna este in zodia ta, energia ta este in crestere, te simti bine, in forma, puternic si gata sa rastorni muntii din loc. De fapt, nici nu prea trebuie sa depui mult efort, pentru ca lucrurile se rezolva de la sine. E nevoie doar sa te implici si sa le pui in miscare! Ai un mare avantaj in cadrul discutiilor, pentru ca reusesti sa iti impui conditiile tale fara probleme. E o zi in care poti lua o situatie pe cont propriu si poti demonstra ca ai solutii.



HOROSCOP 6 AUGUST 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Pe tine, Luna in Varsator te mai domoleste astazi si te indeamna sa-ti faci timp pentru tine. Poate e bine s-o lasi mai moale, sa mai incetinesti ritmul si sa dedici mai mult timp odihnei. Corpul tau are nevoie de o pauza, asa ca asculta-l si ofera-i ceea ce are el nevoie! Desi nu e frumos sa-ti bagi nasul in treburile altora, e posibil sa oferi ajutorul cuiva aflat in nevoie. Nu te implica insa daca nu ti se cere! In singuratate, sau departe de altii, poti avea revelatii sau poti sa iti incarci cel mai bine bateriile.