HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2019: Zi cu multe câştiguri financiare

HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Prietenii roiesc astazi in jurul tau. Intalnirile si dialogurile cu acestia sunt frecvente si destul de dinamice. Nu prea ai tu chef de ei, insa fii pe faza pentru ca poti obtine informatii utile legate de un proiect la care lucrezi deja sau pe care vrei sa-l initiezi. Indreapta-ti atentia si eforturile catre hobby-urile personale. Bucurat-te de tot ce este in jurul tau si nu te lasa influentat de parerile celorlalti.





HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Cariera si imaginea ta in societate sunt subiectele principale ale zilei. Sunt aspecte pe care le-ai neglijat in ultimul timp, cum ar fi comunicarea sau pregatirea profesionala. Exista posibilitatea unui mic conflict cu seful, insa cu prudenta si discernamant se poate aplana. Chiar daca gandurile iti sunt indreptate mai mult catre familie, nu neglija relatiile cu mediul social in care traiesti si iti desfasori activitatea.

HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Dorinta de rafinare sufleteasca este la cote inalte astazi pentru tine. Cu toate ca starile tale de spirit sunt fluctuante, activitatile culturale te pot linisti mult. Programeaza-ti calatorii in strainatate, vizite la galerii de arta, vizionarea unor piese de teatru sau anumite cursuri unversitare. Oricum, spiritualitatea capata noi valente pentru tine ceea ce este minunat. Dozeaza-ti eforturile la serviciu, fi mai discret si asculta cu atentie ce iti spune sufletul.



HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Bani, invstitii, afaceri, mosteniri, taxe si relatii cu institutiile financiare, intr-un cuvant: finaciarul este ocupatia ta principala de astazi. Adevarul este ca ai spor in acest sens, mai ales ca se intrezaresc si razele favorabile in acest sector de viata. Dar, orienteaza-te doar catre lucruri cinstite. Tentatia speculatiilor este mare. In a doua parte a zilei reusesti sa lasi latura materiala a vietii deoparte si iti indrepti atentia catre cea spirituala.



HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Este o zi buna pentru a te ocupa de parteneriate si colaborari. Poti constata ca unele parteneriate nu iti mai sunt favorabile si le poti incheia fara probleme. Dar, se intrezaresc altele noi la orizont. O discutie cu partenerul de viata te poate pune pe ganduri. Poti fi tentat sa reactionezi prea dur la tot ce se petrece in jurul tau. Analizeaza cu prudenta si discernamant doleantele partenerilor si nu te grabi in luarea deciziilor.



HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Interesanta zi pentru tine la capitolul loc de munca. Este inceputul unei etape si recomandabil este sa fii foarte ferm in relatiile colegiale si in activitatile pe care le desfasori. Comunicarea nu este bine sustinuta, astfel ca recomandabil este sa fi discret. Gandeste-te bine la ce vrei sa faci mai departe si asteapta momentul oportun. S-ar putea sa decizi abordarea unui alt domeniu profesional. Pe de alta parte, santatea este destul de incercata.





HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Accentul zilei cade pe relatiile sentimentale. Se pare ca o relatie de prietenie se transforma in una amoroasa. Sau cel putin asa vrei tu. Frumos este ca te decizi sa abordezi altfel acest capitol al vietii. Pe de alta parte, creativitatea este la cote inalte si poti demara proiecte noi alaturi de oameni exceptionali, importanti pentru destinul tau. Altii pot incepe o noua etapa alaturi de copii. In a doua parte a zilei sunt posibile surprize interesante din partea prietenilor.





HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Chiar daca este inceptul saptamanii, astazi esti decis sa te ocupi mai mult de activitatile gospodaresti. Este o zi foarte buna pentru a rezolva tot ce tine de spatiul locativ sau de relatiile familiale. Adevarul este ca nu ai prea multe de facut in acest segment de viata si activitate. S-ar putea sa fii nevoit sa ajuti un membru al familiei care are ceva probleme. Emotiile te insotesc pe tot parcursul zilei si de aceea fi atent deoarece te pot destabiliza destul de mult.





HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Comunicarea este punctul tau forte astazi. Daca ai ceva nemultumiri este un moment propice sa spui lucrurilor pe nume, mai ales in relatiile cu rudele sau prietenii apropiati. Se pare ca te-ai decis sa-ti schimbi atitudinea fata de acestia si bine faci. Pe de alta parte, poti primi informatii interesante legate de calatorii sau forme de scolarizare. Spre seara, acorda-ti cateva momente de ragaz pentru o plimbare in aer liber sau vizionarea unui film bun.



HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Este nevoie sa te ocupi de bani astazi. Se anunuta vremuri bune in acest sens, asa ca ai incredere ca totul se va rezolva favorabil. Cadourile sau recompensele pot fi la ordinea zilei. S-ar putea ca seful sa te invite la o discutie ce vizeaza negocierea salariului. Sau se pot imbunatati conditiile in care iti obtii banii din munca proprie. Totusi, nu te afunda prea mult in pragmatismul cotidian. Indicat este sa gasesti un echilibru intre latura materiala si cea spirituala a vietii.





HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Pentru tine este o zi minunata in care poti lamuri si rezolva anumite aspecte ce tin de parteneriate si colaborari. Este o mare diferenta intre ce iti doresti tu de la partenerul de viata sau de afaceri si ce iti ofera acestia. Ceilalti sunt destul de combativi si te pot rani usor. Spune tot ce te deranjeaza cu prudenta si discernamant. Daca consideri ca trebuie sa rupi anumite relatii treci la actiune. In a doua parte a zilei mediteaza pe indelete la evenimentele petrecute.



HOROSCOP 6 FEBRUARIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Starile tale sufletesti fluctueaza destul de mult astazi. Componenta psihica este rascolita. Iti trec prin minte lucruri mai putin placute, dar de care esti responsabil. Ocupa-te doar de activitatile zilnice usoare. Se pare ca modul tau de a comunica sau relationa cu cei din jur, in ultimul timp a fost defectuos. Astfel, este o zi propice de a analiza in taina ce nu iti place, mai ales in ce priveste locul de munca.