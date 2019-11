Horoscop 8 noiembrie 2019. Atentie la dorințe, dragostea plutește în aer

Horoscop 8 noiembrie 2019. Dupa aceasta noapte, aceasta vibratie rara si magnifica va incepe sa descreasca, insa tot ne sustine sa ne conectam cu un vis important si sa facem pasi constructivi spre el. Aceste energii vor fi operative pana spre Craciun, ajutandu-ne sa ne realizam o mare dorinta sustinuti de Saturn, de Neptun si de datatorul de viata Soare.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata personala ar trebui sa oferi mai mult decat primesti in relatia de cuplu pentru ca pana acum esti mult pe plus. In orice cuplu de succes comunicarea este cheia. Daca esti singur, ai putea fi surprins placut de cineva de la birou.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Deschide inima in fata dragostei, daca vrei ca iubirea sa pluteasca in aer. Iar relatia de cuplu chiar are nevoie de putin aer proaspat. Azi este o zi numai buna pentru a o petrece in compania persoanei iubite. Singur? Accepta invitatia pe care o vei primi azi. Distreaza-te alaturi de prieteni pentru ca te asteapta o surpriza placuta.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Stelele sunt de partea ta azi. Iar daca, in ultima perioada, ai simtit o oarecare acumulare de tensiune la nivelul relatiei de cuplu, ai acum posibilitatea de a rezolva aceste probleme. Daca, insa, esti singur ti se va oferi sansa sa te apropii de persoana pe care ai pus ochii.

