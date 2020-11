Horoscop 8 noiembrie 2020. A sosit momentul să nu mai priveşti în urmă! Tot înainte fără niciun regret

Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 8 NOIEMBRIE 2020. Luna este in continuare in Leu si esti pregatit pentru o noua abordare. A fost o cursa dificila, a fost o batalie intensa, dar a sosit momentul sa mergi inainte. Mercur a intrat in miscare directa. Marte o va face si el curand. Este timpul sa faci o perspectiva, sa pui in balanta. Poate undeva e nevoie de un gest romantic. Poate in alta parte ar trebui adusa o ramura de maslin?