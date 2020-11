Horoscop 9-15 NOIEMBRIE 2020. Noi inceputuri. Transformari puternice! Ce-ti rezerva astrele in plan amoros

SuperLuna noua in Scorpion, Marte direct si conjunctie Jupiter-Pluto.

Marte va intra in miscare directa si te va pregati pentru planuri noi, agresive. Mercur intra in secretosul Scorpion si aduce la lumina tot ce ai ascuns sub pres. Este saptamana deschiderii portalului 11.11, dar si cea in care avem un superstitios vineri 13. Si, nu, nu e de ajuns. In ultima zi a saptamanii ne vom bucura de o siropoasa, sexy si irezistibila Luna noua in Scorpion, o SuperLuna foarte aproape de Marte si in sextil cu Jupiter si Pluto. Ne asteapta noi inceputuri, transformari puternice si profunde.

Citeste-ti horoscopul saptamanal in continuare si traieste din plin miracolul acestei vieti:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saptamana aceasta iti este benefic sa inveti o limba noua daca vrei cumva sa calatoresti. Un focus pe a studia si a obtine noi abilitati fac ca acum sa fie una din cele mai bune vremuri si au drept efect beneficii concrete. Te poti concentra pe zona locuintei si vei avea dorinta sa faci anumite redecorari sau sa dai la o parte ce nu iti mai trebuie din lucruri, facandu-ti cuibul placut, primitor si foarte cald. Luna noua in Scorpion va fi un bun motiv sa iesi din zona de confort, oricare ar fi ea. Te vei bucura de o etapa foarte populara din viata ta in care oamenii vor dori sa fie alaturi de tine sau sa te invite in locuri. Asta iti va da ocazia sa intalnesti oameni noi de calibrul tau si sa stabilesti legaturi romantice cu potential de viitor.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lasa acele prajiturele sa vina si bucura-te de timp in bucatarie sau in gradina. Acest focus saptamanal foarte usor si placut pentru tine este perfect pentru intalniri prietenoase acasa la tine. Dupa ce Mercur intra in Scorpionjoi vei fi dornic sa ai parte de placeri, inclusiv in iubire. Weekendul iti va aduce in fata aspectul competitiv. Luna noua te va pune in lumina reflectoarelor si ar fi bine sa profiti de situatie. Te bucuri de beneficii in activitati ce au loc in spatele scenei. Meditatiile si introspectiile sunt de mare folos acum pentru tine, caci iti regenereaza si invigoreaza spiritul.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Profita de oportunitatile de iubire si romantism cat mai poti. Nu primesti asa de des un aliniament astral asa de favorabil. Este perfect pentru a cocheta, iesi, intari relatia cu partenerul, fie el nou sau mai putin nou. Miroase florile, savureaza ciocolata, relaxeaza-te si bucura-te de compania persoanei pe care o iubesti. Dupa faza asta, ambitiile naturale te vor duce spre alte activitati si viata amoroasa va ocupa plan secund. Luna noua in Scorpion va fi excelenta pentru orice tine de seductie. Carisma ta, aspectul fizic si expresia de sine sunt la inaintare. Acest tranzit iti lumineaza optimismul si generozitatea si intregul ciclu are potentialul de a fi relaxat, norocos si optimist in acelasi timp. A merge spre ambitiile tale personale devine mult mai usor.

Horoscop DRAGOSTE saptamanal 9-15 NOIEMBRIE 2020. O saptamana sexy

Horoscop dragoste saptamanal pentru 9-15 NOIEMBRIE 2020. Este una dintre cele mai sexy saptamani ala anului. Marte intra in miscare directa si aduce la lumina ceva ce-ti doresti de multa vreme. Jupiter si Pluto fac din nou conjunctie in Capricorn aducand ceva ingrijorare care te impinge sa cauti raspunsurile in adancul sufletului tau. Sa nu uitam nici de Super Luna noua in Scorpionul cel sexy si misterios. Intalniri fierbinti? Focuri de artificii?

Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie!

Horoscop dragoste Berbec

In viata sentimentala ai posibilitatea de a inlatura anumite lucruri care impiedicau dezvoltarea relatiei de cuplu. Exprima-ti sentimentele si nu astepta pana in ultima clipa pentru a-i spune jumatatii tale cat de mult o iubesti. Esti singur? Ar trebui sa iesi in oras pentru ca doar asa poti cunoaste oameni noi.

Horoscopul dragostei Taur

Atentie la viata personala! Apar unele tensiuni intre tine si jumatatea ta care iti aduc in atentie lucruri pe care vrei sa le uiti. Daca esti singur, apare oportunitatea de a intalni o persoana atragatoare. Mergi si distreaza-te!

Horoscop dragoste Gemeni

Senzualitatea de care dai dovada te ajuta sa-i oferi jumatatii tale momente de pasiune. Nu lasa rutina de zi cu zi sa intervina intre voi doi. Cel putin pentru o vreme lasa problemele deoparte. Singur? Prioritizeaza-ti lucrurile in viata personala si fa un efort sa schimbi ceea ce nu te favorizeaza.

