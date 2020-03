Horoscop BANI si SUCCES 24-29 martie 2020. Cum stam cu banii in saptamana singurei Luni Noi in Berbec din 2020?

Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 23-29 martie 2020, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana. Este saptamana Lunii Noi in Berbec ce are loc marti 24 martie, prima din noul an astrologic ce a inceput acum cateva zile o data cu intrarea Soarelui in prima zodie din cele 12, in Berbec. Luna Noua are loc in Berbec doar o singura data in 2020 si energia sa este benefica pentru noi inceputuri, noi proiecte, noi idei, noi relatii ce sunt acum ca niste seminte puse in pamantul roditor.