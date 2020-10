Horoscop Camelia Patrăşcanu 12-18 octombrie. Ploua cu bani, dar nu pentru toate zodiile

BERBEC

Incep foarte bine saptamana, elan, umor si entuziasm. Sunt pusi pe fapte mari. Marti si miercuri zile importante la locul de munca pentru ca pot obtine reusite usor, castiga bani. Sefii ii apreciaza. Atentie la parteneri, mici tensiuni in weekend!

TAUR

Planuri mari la inceput de saptamana, sunt foarte creativi, ingeniosi. Lectia lor este sa aiba curajul sa sparga normele. Atentie la relatiile profesionale joi si vineri, in weekend petrec timp cu partenerul.

GEMENI

Agenda foarte incarcata, au energia sus. Discutii in familie in legatura cu anumite investitii. Joi si vineri atentie la relatia sentimentala: gelozie, pasiune. Pot cheltui pentru a-si face o mica bucurile. In weekend lucreaza.

RAC

Foarte atenti la bani, e posibil sa cheltuiasca compulsiv. Marti si miercuri zile grozave. Atentionare in familie joi si vineri, pot fi suparari. In weekend este bine pentru sentimente

LEU

Activi si dinamici luni, inspirati si simt foarte bine lucrurile. Marti si miercuri zile cu spor financiar, au un fler foarte bun. Joi si vineri calatorii si drumuri. In weekend stau in casa.

FECIOARA

Un pic mai atente la ce fac altii. Marti si miercuri sunt intr-o forma foarte buna, dinamice, tensiuni financiare pentru joi si vineri. In weekend mici calatorii.

BALANTA

Conectate luni la tot ce se intampla in jurul lor, foarte prezente, emancipate si moderne. Au niste miscari tactice marti si miercuri, anticipeaza niste consecinte. Tensiuni joi si vineri in relatia cu partenerul sau din cauza cuiva care ii enerveaza. In weekend lucreaza.

SCORPION

Luni au zi de forta, intalniri importante. Marti si miercuri sunt foarte aplaudati, au multa popularitate si apreciere. Joi si vineri atentie la sanatate, in weekend ar fi bine sa se relaxeze.

SAGETATOR

O zi de luni energica, multe idei. Rezolva lucruri la locul de munca. Joi si vineri aspecte tensionate cu gelozii si posesivitate. Ar fi bine sa isi asculte mai bine partenerul de viata ca sa afle ce il supara. Pentru weekend liniste si discretie.

CAPRICORN

Foarte atenti la partenerul de viata. Marti si miercuri posibile voiaje si acte bune. Joi si vineri tensiuni din cauza sefilor. In weekend cu prietenii sau chiar mici calatorii.

VARSATOR

Se simt foarte bine inca de luni, sunt in forma. Castiga bani fara efort. Joi si vineri tensiuni, isi dau seama ca s-au inselat in anumite privinte. In weekend treburi diverse de rezolvat.

PESTI

Muncesc de luni, au entuziasm si elan. Au mare grija sa nu greseasca ceva. Marti si miercuri zile bune pentru intalniri. Joi si vineri castiguri financiare. In weekend voiaje care vor fi foarte placute”, a spus Camelia Patrascanu, la Antena 3.