HOROSCOP CAMELIA PĂTRĂŞCANU 14-20 OCTOMBRIE 2019: Săptămână cu multe implicaţii băneşti. Ce zodii au noroc

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Astrologul Camelia Pătrășcanu a prezentat duminică horoscopul pentru săptămâna 14-20 octombrie. HOROSCOP BERBEC - Berbecii sunt vizați direct de semnul eficienței. Săpămâna debutează pentru ei cu promisiunea unor rezultate importante.În zilele de marți și miercuri iau decizii vitale prin care se impun ca autoritate, având scopuri clare, atât financiar cât și managerial. HOROSCOP TAUR - Taurii încep săptămâna cu o emoție legată de anumite sarcini. În zilele de marți și miercuri stabilesc cu luciditate aceste lucruri. Din punct de vedere financiar o duc bine și nu vor să fie păcăliți la acest capitol. Își cunosc valoarea muncii lor și cer onorarii echitabile. HOROSCOP GEMENI - Gemenii sunt plini de responsabilități, muncă, de unde obțin rezultate bune dar și mulțumirea lucrului bine făcut. Zona iubirii se activează în această săptămână cu predilecţie către sine. Își pot oferă dulcegării, atenții de care s-au privat. Atenție la bani, nu trebuie să cheltuiască prea mult să facă risipă. HOROSCOP RAC - Racii pun acentul pe hotărări definitorii, mari, prin care pot avea o direcție de destin. Pe plan personal sunt atenți la felul în care funcționează relația și vor să întărească punctele slabe. Au mai multă exigență de la ei și reacționează dacă nu sunt respectați. Pun accentul pe scopul de a-și rearanja viața. HOROSCOP LEU - Leii vor începe noi proiecte, vor iniția noi ideii, comparând rezultatele din viața lor cu ale altora. Poate cumva se întâmplă organic acest lucru deoarece nu sunt în competiție cu nimeni, ci doar sunt foarte atenți și receptivi la modelele din jur care îi inspiră să pună bazele unui nou proiect sau unei noi profesii. HOROSCOP FECIOARĂ - Feciorele sunt atente la capitolul bani, câstigă financiar, dar învață să-și negocieze mai corect onorariile în mod echitabil. Zilele de marți și miercuri sunt legate de bani și noi portunități care deschid calea unei noi afirmări. Citeşte mai multe aici loading...

