HOROSCOP Casandra 14-20 octombrie 2019. O zodie se îndrăgosteşte, o altă zodie schimbă stilul de viaţă

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Horoscop Casandra 14-20 octombrie 2019. Vezi în articolul de mai jos ce ţi-au pregătit astrele. Foto: kfetele.ro Balanţă In aceasta saptamana aveti capacitatea de a va examina cu o mai mare obiectivitate. Veti avea priceperea necesara la negocierea si discutarea contractelor. Este posibil sa simtiti nevoia de a iesi, de a calatori, dar nu pe distante lungi. Scorpion Sunteti unii dintre nativii cei mai retrasi ai zodiacului si zilele acestea veti simti nevoie chiar de izolare. Veti alege sa pastrati propriile pareri pentru dumneavoastra si sa nu le comunicati altora, chiar daca ar trebui. Citeşte şi Vrei să ştii dacă o sa ai noroc? Vezi ce spun astrele! Săgetător In aceste zile va veti gandi mult la propriile obiective si daca acestea sunt potrivite pentru dumneavoastra. Va faceti o lista, stabiliti prioritatile si taiati tot ce nu va convine. Ceea ce ramane este esentialul! Capricorn Va faceti planuri ce tin de viata profesionala sau orice altceva are legatura cu cariera sau reputatia publica. Este un moment prielnic pentru a incepe noi studii care va vor ajuta in profesie. Vărsător Sunteti dornici sa va largiti orizonturile si sa aflati cat mai multe despre locuri straine, lege, filozofie sau cunostinte superioare. S-ar putea chiar sa va intereseze un alt stil de viata, mai ales daca sunteti atras de acesta. Peşti Veti avea ocazia sa va priviti spre interior si sa reflectati asupra adevarurilor profunde despre voi insiva. S-ar putea chiar sa descoperiti ca aveti o gandire sincronizata cu a celor cu care purtati discutii. Continuarea horoscopului pe jurnalul.ro. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay