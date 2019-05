HOROSCOP CASSANDRA: Marte bulversează viaţa amoroasă, se dau lupte grele în căsnicii. Ce se întâmplă cu banii şi sănătatea

BERBEC 21.03-20.04: In urmatoarea perioada, ritmul vietii dumneavoastra se va accelera. Veti dispune de multa energie si va trebui sa fiti prevazatori, deoarece acest lucru creste sansele unor conflicte cu rudele, fratii sau cei cu care veniti zilnic in contact.

TAUR 21.04-21.05: Marte este in casa banilor si a castigurilor, asa ca veti deveni constienti mai mult de valoarea si de bunurile pe care le detineti. Acest lucru explica mai bine si de ce s-ar putea sa intrati intr-o disputa legata de un bun detinut.

GEMENI 22.05-21.06: Ambitiosul Marte este in semnul dumneavoastra si va declansa multa activitate in propria viata, facandu-va dornici sa munciti din greu pentru a va sustine propriile interese. Va veti afirma, mai ales ca simtiti ca este o sansa sa aratati lumii de ce sunteti in stare.

RAC 22.06-21.07: Realizati ca este greu sa primiti finantari pentru orice proiect vreti sa-l indepliniti. Acest lucru va irita si puteti deveni chiar propriul vrajmas. Pentru a evita aceste mici acte de infrangere este bine sa fiti constienti ce rostiti si catre cine...

LEU 22.07-22.08: Va doriti sa lucrati astazi pentru a face schimbarile in ziua urmatoare. Din cauza naturii aprinse a lui Marte, cel mai bun mod de a lucra in grupuri este de a va converti nevoile cu acestia, astfel incat sa fie un castig pentru fiecare.

FECIOARA 23.08-22.09: Pentru prima oara in doi ani, Marte sta in partea de sus a diagramei si va trezeste ambitia de a realiza tot felul de obiective. Ideal ar fi sa deveniti toleranti cu cei din jur, mai ales ca in aceste zile sunteti greu de suportat.

BALANTA 23.09-22.10: Doriti sa va extindeti orizonturile, sa faceti multa munca creativa, intelectuala si sa descoperiti noi idei. Cu-adevarat curios vi se pare ca altii ar trebui sa creada ca sunteti geniali. Convingeti-i!

SCORPION 23.10-21.11: In aceste zile s-ar putea declansa un conflict cu cineva legat de o proprietate comuna, datorii, impozite, probleme de asigurari sau ceva in privinta unei mosteniri. Inconvenientul va va forta sa va reexaminati criteriul de valori.

SAGETATOR 22.11-21.12: Se anunta cateva zile dificile, cand va veti simti ca un matador care vede un taur scotand flacari pe nari. Ar trebui sa tineti cont ca oamenii care va deranjeaza sunt cei pe care ii iubiti, asa ca trebuie sa va pregatiti sa faceti compromisuri!

CAPRICORN 22.12-19.01: Sunteti unul dintre semnele norocoase. Acum veti lasa toate grijile deoparte si va apucati de treaba. O singura problema va fi: veti munci doar pentru beneficiul altora.

VARSATOR 20.01-18.02: Saptamana aceasta va fi plina de distractii si aventuri interesante. Va veti ocupa mai ales de distractie, evenimente sportive si activitati impreuna cu cei mai mici membri ai familiei. Singurul dezavantaj poate fi legat de un mic conflict cu copiii.

PESTI 19.02-20.03: Va ocupati mai mult de casa, familie si de propria viata privata. Marte traverseaza partea de jos a diagramei si va tinde sa agite lucrurile, facandu-va sa va comportati impulsiv. Micile dispute vor fi calmate rapid.