HOROSCOP CASSANDRA. Sfârşitul de săptămână aduce turbulenţe în relaţie, chletuieli neprevăzute şi probleme de sănătate

BERBEC 21.03-20.04: Fiti atenti la luptele ego-ului de la mijlocul saptamanii. La urma urmei, veniti acum ca un meteorit, deoarece Marte este in semnul dumneavoastra si va ramane aici tot restul anului. Admiteti ca puteti deveni un pic cam agresivi.

TAUR 21.04-21.05: Fiti atenti si constienti de incercarea de a va mentine indiferenti fata de situatiile cu care va veti confrunta. Nu este nevoie decat de o distragere emotionala si pe urma se poate sa intrati intr-o situatie pe care sa o regretati.

GEMENI 22.05-21.06: Va concentrati pe fluxul de numerar, pe castiguri si pe idei de creare de bani. Cu toate acestea, spre sfarsitul saptamanii va aflati intr-o lupta pentru putere cu cineva. Este in joc o proprietate comuna, un testament, o mostenire, impozite sau datorii mai vechi.

RAC 22.06-21.07: Ideile si planurile dumnevoastra ar putea fi zadarnicite de un sef, un profesor, unul dintre parinti sau cineva care reprezinta autoritatea. Nu va temeti insa, acesta este un moment puternic si veti reusi.

LEU 22.07-22.08: Incercati tot ce este posibil ca sa va eliberati de rutina zilnica si sa faceti ceva diferit. Poate calatoriti sau explorati locuri noi, in special locuri care va ofera o noua experienta si invatati ceva nou.

FECIOARA 23.08-22.09: Nu numai ca va place sa ii observati pe ceilalti, in special pe cei mai tineri, dar acesta este momentul perfect pentru dumnevoastra sa va stabiliti noi obiective pentru viitor. Atentie la conflictul cu unul dintre copii!

BALANTA 23.09-22.10: Totul merge struna pana la sfarsitul saptamanii, cand veti intra in contradictie cu un parinte, un sef sau cu cineva de acasa, deoarece incercati sa faceti schimbari majore. Asteptati-va la rezistenta din partea acestora!

SCORPION 23.10-21.11: Fiti atenti la tot ce spuneti si ce faceti! Paziti-va impotriva impulsurilor pripite si evitati discutiile aprinse cu altii, in special despre subiecte controversate. Va veti simti mai bine cu mintea calma si veti fi mai eficienti daca va pastrati rabdarea. Succes!

SAGETATOR 22.11-21.12: Dispuneti de o energie impresionanta si veti munci din greu. Orice ati face veti fi mai eficienti si mai competenti decat sunteti de obicei. Pot aparea mici dispute. Se rezolva rapid situatia doar daca va pastrati calmul!

CAPRICORN 22.12-19.01: V-ati construit tot felul de structuri si v-ati organizat viata in anumite feluri, iar acum va confruntati cu consecintele acestor noi schimbari. Situatia trebuie privita ca un nou „experiment de viata” care va va permite sa va feriti de capcane.

VARSATOR 20.01-18.02: Va ganditi la modul in care ar trebui sa va gestionati viata si ce responsabilitati sunt mai importante pentru dumneavoastra. Nu puteti nega ca trebuie sa lucrati si in numele cuiva sau sa faceti ceva in functie de dorintele altcuiva.

PESTI 19.02-20.03: Acceptati invitatia la o petrecere si va veti bucura de romantism, de jocuri, sport si activitati distractive cu cei mici. Desigur, se pot ivi oricand mici dispute pe care va trebui sa le gestionati folosindu-va de rabdare.