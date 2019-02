Horoscop chinezesc 2019. Cele mai PUTERNICE TALISMANE pentru Anul Mistreţului de Pământ, în funcţie de zodie

Specialistii in feng-shui au realizat o lista cu cele mai puternice talismane pentru anul Mistretului de pamant, in functie de zodia din horoscopul chinezesc.

Talismane pentru Anul Mistretului. SOBOLAN

Sobolanii vor avea un an bun. Cu toate acestea, au nevoie de o atitudine pozitiva pentru a reusi. Talismanele potrivite pentru ei sunt o bratara rosie cu animalul care patroneaza zodia sau o bratara din obsidian pentru bunastare si prosperitate.

Talismane pentru Anul Mistretului. BIVOL

Anul Mistretului va fi de bun augur pentru Bivoli, fara evenimente spectaculoase. Totusi, in ceea ce priveste finantele are nevoie de noroc. Cele mai potrivite talismane pentru Bivol in Anul Mistretului de pamant sunt figurinele din Swarovski reprezentand animalul care le patroneaza zodia (Momo) sau broasca banilor din alama.

Talismane pentru Anul Mistretului. TIGRU

Anul Mistretului va fi generos pentru Tigri, mai ales in ceea ce priveste finantele, dar si in dragoste si viata profesionala. Cu toate acestea, nu strica niste talismane puternice. Pentru ei, sunt de bun augur figurinele din ochi de tigru sau bratari din pietre semipretioase, cu un charm in forma de inima.

Talismane pentru Anul Mistretului. IEPURE

Anul Mistretului de Pamant va fi satisfacator pentru Iepuri. Nativii zodiei vor avea momente de stralucire, dar si momente in care vor avea nevoie de noroc. Pentru ca vor calatori mult, Iepurii au nevoie de o amuleta in forma de iepure, sau un breloc cu blana si strasuri.

