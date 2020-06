HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU. Zodia care va străluci în vara 2020. Karma pozitivă, planete aliniate în Casa Dragostei şi a Norocului

HOROSCOP CRISTINA DEMETRSCU. Faptul ca Destinul este în Rac este important pentru deciziile voastre, dar și pentru a se manifesta acele schimbări de care aveți nevoie în propria evoluție. Fiind zodia familiei, iar voi respirând prin familie, este posibil ca de voi și implicarea voastră să fi depins și alți membri ai familiei, mama, tata, soțul, soția, copiii, iar realizările sau problemele lor să fie pagini importante în viața voastră, influențându-vă deciziile. Dacă un parinte Rac știe că trebuie să muncească și să facă sacrificii pentru copilul său care învață, acest lucru îi testează voința și înseamnă împlinirea scopului sau de Rac, prin copil, chiar dacă nu beneficiază el însuși de pe urma eforturilor sale. Racul astfel se sacrifică, își susține în mod echilibrat familia, împlinindu-și menirea. Echilibrul este dat de firesc. Când o mamă Rac face sacrificii pentru a-și pregăti copilul pentru viață sau pentru a-i descoperi valorile este firesc. Însă atunci când o altă mamă Rac întreține din pensia ei un copil ce a depășit de mulți ani vârsta școlii, un adult ce refuză să muncească, nu mai este nici firesc, nici echilibrat. Restabilirea echilibrului este importantă pentru toți Racii, iar exemplul meu este unul aleatoriu.

Opoziția a cinci planete plus Nodul Sud Karmic din Capricorn, cu care începem 2020, este mai mult decât poate duce Racul, în mod normal. Nici 2019 nu a fost ușor, ba chiar a fost mai greu, doar că a mai trecut niște timp și oboseala își spune cuvântul. Ideea de a depinde de cineva, poate doar emoțional, de a înainta cu greu, când știți că aveți lucruri de făcut și cineva fie vă critică, fie vă mănâncă energia, fie nu reușește să vă ajute, fie vă blochează în mod conștient prin acte dușmănoase și programe de viață distructive, de care nici nu vă dați seama, pentru că v-ați obișnuit, face în așa fel încât să aveți nevoie să vă opriți puțin din acest efort de deplasare înainte, să dați doi pași în spate, cum știți voi cel mai bine și să vă ocupați de bolovanii prinși de picioarele voastre, înlăturându-i, înainte de a mai face orice pas. Ceva ar trebui să se schimbe sau ceva ar putea la un moment dat să vă împiedice de tot. Aceste planete ce se afla în opoziție cu zodia Rac stau pe casa căsătoriei care există sau nu există, a parteneriatelor, a altor persoane de care depindeți într-un fel sau altul, a unor colaborări pe care trebuie să le onorați, a clientelei voastre, a proceselor sau a altor conflicte deschise.



De anul trecut sau poate de acum doi ani de când Saturn vi se tot opune, dar vă și provoacă, în același timp, să traversați o serie de lecții împreună cu partenerii de viață, a venit cu probleme și încercări mai mari, decât până acum. Aceste încercări neînțelese în mod egal de ambii parteneri au creat o distanțare, ca și cum voi ați fi fost de vină pentru problemele nou apărute și voi ar trebui să fiți pedepsiți în consecință. Evident acest lucru v-a creat frustrare, pe care unii ați transformat-o în combustibil, v-a ambiționat și mai mult, însă pe alții v-a consumat și dacă menționez acest lucru este pentru că după 5 iunie, Destinul se va repoziționa, de data aceasta pe axa sănătății, iar consumul energetic se va resimți și în plan medical, dacă până atunci nu luați măsuri.

Racii sunt persoane destul de încăpățânate când își propun să facă ceva. Nu le oprești. Este posibil ca o serie de piedici să fi fost justificate. Posibil ca nu toate. Aici ar trebui analizat fiecare caz în parte și trebuie cântărit atent ce ați făcut bine, ce ați făcut prost. Sufocant a fost pentru voi și este în continuare, felul în care trebuie să mențineți și echilibrul relațiilor, în timp ce determinarea vă poartă către scopuri clare, consumându-vă tot timpul. Oare cum să îi ajutați pe alții să înțeleagă ce vreți voi și în ce direcție mergeți.



De acești ceilalți trebuie să vă ocupați acum, pentru că s-au adunat acolo atâtea planete și atâta tensiune, încât e greu să ignorați. Anul a debutat cu o conjuncție istorică Saturn-Pluton în opoziție cu Soarele din Rac, pe casa astrologică a relațiilor, mai intime sau nu. Pe 12 ianuarie, aceste planete au fost la grad maxim cum n-au mai fost de 37 de ani, deși conjuncția se menține toată luna. Aspectul fracturează relațiile șubrede, le transforma pe cele puternice și transează situațiile. Unii vă puteți simți că și cum ați fi puși sub acuzare, fără să vă puteți apăra. Acest lucru nu se întâmplă în mod direct, neaparat, însă comportamentul, chiar neconștientizat și repetitive, al cuiva pe care nu ați făcut efortul să îl corectați suficient, acum ajunge în punctul culminant. Oare trebuie să schimbați voi ceva, sau ceilalți. Trebuie să înțelegeți că această situație vă distanțează foarte mult de oricine înseamnă pentru voi celălalt, oricine ar fi această persoană, rudă sau nu. Poate fi doar o relație cu probleme sau pot fi mai multe. Se spune că dacă ai o relație proastă cu părintele de sex opus, ai o relație la fel de proastă cu partenerul de viață, proiectând asupra lui o serie de sentimente refulat de-a lungul timpului. În cazul acesta trebuie rezolvată relația primordială, cu părintele. Dacă menajezi părintele și critici soțul sau soția pentru ce nu poți spune celui mai în vârstă este greșit, pentru că nu vindeci niciodată, ci îmbolnăvești mai rău.



Saturn poate crea probleme și de distanță figurativă sau răceală atunci când doi oameni stau sub același acoperiș, dar și de distanță fizică, atunci când partenerul de viață muncește în alt oraș, altă țară sau poate chiar acum urmează să plece. Distanța fizică poate fi o cauză a problemelor, iar unele discuții trebuie purtate în sensul evaluării în timp real a ceea ce a adus această fractură de familie în ultimii ani. Poate că intră bani în casă, dar relația are de suferit. Reparăm sau în curând nici banii aceia nu vor mai putea aduce înapoi ce se pierde.



Sunt două tipuri de Raci. Unii care țin în ei totul și care în ianuarie pot exploda. Alții mai impulsivi din fire, care reacționează constant și care în ianuarie pot ajunge la un conflict major. Pentru multe zodii voi spune ca această aglomerare de planete din Capricorn ajută, provoacă, motivează. Pe voi însă va obosește, vă agresează și într-o căsnicie poate duce chiar la un blocaj emoțional. În acest moment este foarte greu să mai stai de vorbă cu celălalt și să ajungeți la o concluzie, pentru ca tirul de acuzații și opoziții poate fi foarte intimidant. Mai degrabă vă doriți liniște și retragere. Aspectul poate genera divorțuri, rupturi șn parteneriate, saturație din partea Racilor de la care se așteptă să reziste în continuare, însă este posibil ca blocajul emoțional să creeze distanțare și de părinți și de partener de viață, de oricine va încerca să ceară socoteala Racilor epuizați de puteri. Racii încearcă să supraviețuiască emoțional, anulându-și orice altă relație îi suprasolicită. Comunică mai puțin, nu răspund la invitații, evită întâlnirile, amână asumarea răspunderii față de alte persoane care așteaptă ceva de la acel Rac.



Există situații aparte în care Racii pot fi părăsiți, iar multitudinea de planete aflate pe casa unui partener pe care se bazau, de fapt, reprezintă toate problemele care pică deodată pe capul nativilor noștri. Vestea bunp este că totuși anul acesta se transează situația relațiilor. Spre deosebire de anul trecut când a existat un blocaj major, anul acesta tot pe aceste sector intră Jupiter, Marele benefic, care mai vine cu câteva soluții până în 20 decembrie, timp suficient ca Racul să echilibreze relațiile.

Un Rac se poate înțelege foarte bine în cuplu, nu intră în categoria celor de mai sus, însă aceste planete înseamnă problemele partenerilor de viață cu care se încarcă acum Racul. Există așadar suprasolicitare. Jupiter și Saturn împreună pe casa partenerilor aduc oportunități pentru partenerii lor de viață, care pot părăsi țara temporar, lăsând astfel Racul acasă cu toate responsabilitățile, evident cu acordul Racului, dar care trebuie să cântărească bine la ce se înhamă. Racul este zodia trecutului, nu prea evaluează bine viitorul, de aceea, acum este voluntar, mâine plânge și suspină că nu mai poate. Pot fi mai mulți membri ai familiei care au nevoie de implicarea Racului, dar nimeni nu vede ansamblul ce îl dezechilibrează pe acesta. Dacă Racul nu va striga în gura mare ce îl doare, într-o zi va răbufni și nu mai este mult până atunci.



Eclipsa din 10-11 ianuarie declanșează o formă de conștientizare a dezechilibrului relațional, însă este greu de spus cine va câștiga meciul, pentru că pare mai degrabă că vă descărcați prin explozii, apoi mergeți în continuare așa cum știți.

Apare riscul de procese de orice gen. Racii sunt provocați să deschidă procese, deși poate nu își doresc.

Dacă un Rac se căsătorește, având în vedere prezența Destinului pe Rac și a Marelui Benefic pe casa căsătoriei, ceea ce poate fi suficient să existe o serie de evenimente foarte fericite în viața voastră, greutatea planetelor aflate pe această nou activată casă a căsătoriei înseamnă că puteți păși într-un mariaj cu multe probleme, dificultăți, nu atât între voi, cât ce vin din partea familiei prin alianță și o serie de probleme ale noului partener ce vor exista de aici încolo. Și în relațiile cu state vechi, în timp ce Jupiter aduce echilibru, problemele de la familie se complică, se agravează și vă țin în tensiune. Totuși poate exista și situația în care, abia după mariaj, Racii află că trag într-o direcție, iar partenerii în sens opus. Unul vrea copii, celălalt nu, unul vrea o casă, celalalt nu, unul vrea să comunice, celelălt nu. Mai este și problema cordonului ombilical încă nerupt al vostru sau al pertenerului de viață etc. Cred că dacă închideți ochii la început, așa veți trage mereu. Dar dacă previziunile mele, nu tocmai simpatice pot ajuta cu ceva, este bine să lămuriți dinainte dacă mergeți amândoi în același sens. Știu, dragostea e oarbă!



Cei care nici nu sunteți căsătoriți și nici nu aveți de gând sau poate vă doriți dar nu aveți cu cine, poate vă întrebați de ce scriu atât de mult despre soși și soții. Ei bine, așa cum am zis, ipotetic 2020 poate fi un an al mariajelor, dacă treceți de toate obstacolele. Alți Raci își pot dori o căsătorie, dar partenerul se lasă așteptat. Alții simt presiunea socială a ideii de căsătorie, mai mult ca oricând, privind neincrezători spre orizont. Pentru aceștia din urmă, părinții sunt cei care fac presiuni. Sau presiunile sunt efectiv în capul celui care trăiește cu stresul că trebuie musai să se căsătorească, deși mai întâi ar trebui să se concentreze la iubire. Iar ceilalți nu înseamnă doar partener de viață, ci toți sub opresiunea cărora va aflați și vă străduiți să vă redobândiți libertatea.

Parteneriatele profesionale sunt în impas și cu siguranță din vară încolo veți începe să închideți o serie de cicluri, însă și aici există risc de procese, din păcate. Chiar și cu oamenii necunoscuți simțiți că nu mai puteți avea genul acela de relații diplomatice, nu mai aveți răbdare cu nimeni. Pare că mulți vă agresează sau vă suprasolicita, iar voi nu reacționați întotdeauna foarte bine. Anul acesta se vor forma multe aspecte tensionate pe zodiile cardinale din care faceți parte și sunt slabe speranțe să vă recăpătați răbdarea și bucuria de a aprecia momentele frumoase. Sunteți tot pe grabă!

Doar în anumite cazuri cum ar fi un Rac promovat puternic de un profesor, antrenor, manager, aflat eventual în terapie cu cineva, va beneficia de motivația planetelor din opoziție, ce nu îl lasă pe Rac să se odihnească, până nu dă tot ce este mai bun din el sub forma unor performanțe, rezultate, vindecări etc.

Din 23 martie până în 2 iulie Saturn va intra temporar în zodia Vărsător, altă provocare pentru voi. Este teritoriul schimbărilor profunde și Racii care vor înțelege acest lucru vor simți mai puțin presiunea acestui aspect astral. Vine momentul să vă regăsiți, să schimbați o serie de date din viața voastră de până acum și să treceți într-o nouă etapă de viață, unii mai devreme, alții având trei ani la dispoziție. Greu de spus câte schimbări veți reuși să faceți în 3 luni, pe tranzitul temporar, dar cu siguranță din 17 decembrie de când Saturn se mută pentru următorii doi ani și jumătate pe acest sector, unii vă veți dori schimbarea, alții veți fi forțați să o faceți.



Pentru că este și o casă a banilor în comun cu cineva și pentru că tot am vorbit despre unele fracturi în relații, Saturn mișcă greu lucrurile când vine vorba despre partaje, vânzări de acțiuni, părți sociale, separări de bunuri etc. Va trebui să construți mai întâi o strategie și apoi să luați decizii, pentru că la cât de încet este Saturn, este clar că desprinderea voastră de cineva este condiționată de multe legături strâns făcute anterior, cu atât mai mult de ordin material. Din 20 decembrie de când va intra Jupiter pe acest teritoriu, veți recupera masiv, însă acesta se manifestă mai mult în 2021, iar noi mai avem un an până atunci. O dată Jupiter intrat în Varsator puteți spera la bani veniți din credite, moșteniri, bani oferiți de părinți, creșterea veniturilor firmelor voastre din contracte avantajoase, bani proveniți din vanzari de imobile sau terenuri, recuperarea unor datorii, relaxări financiare prin închiderea unor credite mai vechi.

Totuși, revenind la Saturn, la 2020 și a opta casă astrologică, vorbim și despre o perioadă de economie, dar și de investiție, dacă investiția vă ajută să vă țineți banii bine conservați, evitând riscul de a risipi. În 2020 se cere precauție și este bine să aveți mereu ceva pus deoparte. Unele activități economice pot avea dificultăți în ceea ce privește fluxul financiar, unele pot falimenta, dar în anumite cazuri este vorba despre acea schimbare despre care vorbeam mai sus. Saturn își propune să vă modifice traiectoria și uneori nu o face foarte elegant. Trebuie și voi să fiți foarte atenți la semne și la ceea ce simțiți, pentru a găsi calea corectă. Mulți Raci își vor schimba casa, meseria, relația, poate țara, religia, cetățenia. Poate vă vine greu să credeți că cea mai conservatoare zodie va trece prin toate aceste schimbări, însă o dată ce toate planetele vor trece în emisfera de sus a hărții, începeți să aveți și viziunea unei noi vieți, fie de voie, fie de nevoie. În anumite cazuri veți îmbrățișa mai mult acțiunile filantropice și chiar voi veți fi cei care vă veți ocupa de strângerea unor fonduri pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. Schimbarea înseamnă trecerea de la o viață mai egoistă, concentrate doar pe familie, la una în care nevoia de a ajuta este imperativă. Este posibil să administrați sume de bani pentru colective mari, iar un Rac care își intemeiază o firmă de administrare de locuințe, se poate numi un Rac inspirat. O activitate în plus nu strică, dincolo de acțiunile filantropice. Este posibil să vă descurcați mai greu cu banii, pentru că în urma unor partaje, poate vreți să rămâneți cu o proprietate și va trebui să despăgubiți partenerul care iese din ecuație. Va fi nevoie de un credit, deci o cheltuială în plus în fiecare lună.



Urmează ani intenși și mai ales pentru cei cu vârste între 33 si 50 de ani vine momentul să dați dovadă de toată forța voastră pentru a reuși să ajungeți cu bine în 2023 când se încheie etapa de transformare. Mulți știți de pe acum ce vă așteaptă și sunteți pregătiți, alții însă, mari amatori de rutină, nu știți, iar schimbarea când nu o inițiați voi, mai pregătește ea surprize. Nu-mi fac deloc probleme pentru Racii curajoși și inspirați. Aceștia vor zbura peste acești ani, chiar și la propriu, pentru ca planetele în Vărsător pot genera o modă de a învăța să zbori, a obține un brevet de pilot sau a te angaja într-o companie aeriană ca însoțitor de zbor. Îmi fac probleme pentru o femeie care de exemplu știe doar drumul între serviciu, casă și școala copiilor. Ei i se pare că nu are alternative și citind acest horoscop nu va înțțelege cum anume să facă schimbarea, când nu are timp nici de coafor. Este simplu și greu în același timp: prin a învăța să delege pe ceilalți care să îi preia din responsabilități, prin a învăța să ceară, să își dea atenție și să creeze spațiu pentru ea însăși.

Din 20 decembrie și cu atât mai mult anul viitor când Jupiter, Marele benefic va intra și el pe casa banilor realizați din alte activități sau a banilor în comun într-o relație de căsptorie, veți vedea și beneficiile acestor schimbări despre care am vorbit. Un efort în plus, va însemna bani în plus, ridicarea unor standarde de viață, vă veți permite mai multe, veți călători mai mult, veți ieși mai mult în oraș la restaurant, viața socială și culturală va fi mai intensă, nu veți mai sacrifica orice pentru ziua de mâine și nu în ultimul rând vă veți permite casa pe care v-o doriți.



Un aspect ce poate fi cauza unor schimbări din viața voastră este tranzitul lui Lilith sau a Lunii Negre între 27 ianuarie și 21 octombrie pe casa carierei, a șefilor, a tatălui sau a relațiilor cu autoritățile. Dacă nu era suficient acest aspect, din 29 iunie până în ianuarie 2021 intră și planeta Marte cu care Lilith va face și conjuncție în lunile august și septembrie. Nefiind o energie foarte prietenoasă, evident că un anumit tip de autoritate din viața voastră vă aruncă într-o extremă și vă determină să treceți la planul descris mai sus de mine și anume să faceți o schimbare profesională. Vă reamintesc că pe aceeași casă astrologică se află Kiron ce îi ajută foarte mult pe cei ce doresc o carieră independentă. Nu numai că îi ajută, dar nici nu mai face oportună o autoritate în plus pe capul vostru, învățând astfel să vă manageriați singuri. Aceste aspecte, cu atât mai mult cu cât Marte, planeta războiului va retrograda între 9 septembrie și 13 octombrie, pot genera adevărate conflicte cu autoritățile de orice gen. Poate veți avea un șef nou cu care nu vă înțelegeți, dar nu se mai pune problema să schimbati jobul, ci să faceți în așa fel să nu mai aveți șefi deloc. Sunteți sensibili și odată ce se pierde conexiunea cu o persoană, nici nu mai poate fi refăcută. Pot exista la locul de muncă avansuri sexuale din partea unui șef și chiar hărțuire. Dacă voi sunteți cei care conduc, să nu vă dea prin cap să amestecați lucrurile, căci poate fi o greșeala fatală. Lucrurile se întorc împotriva voastră, iar Lilith pe casa culminantă este cel care pătează imaginea. Această cădere în dizgrație a Racilor cu autoritate nu se întâmplă doar din afaceri sexuale, poate fi și din alte cauze, cum ar fi deciziile manageriale.

Nu sunt foarte avantajate urcușurile profesionale într-o ierarhie a unei companii sau instituții. Este posibil să intrați într-o capcană, iar anul realizează prea multe aspecte agresive cu Soarele vostru și planetele din Capricorn ca să vă exercitați o funcție de conducere calmi și relaxați, ceea ce duce la stricarea imaginii voastre tocmai atunci când urcați prea sus. Și dacă sunteți șefi acum, trebuie să aveți grijă la atitudine, ca să nu deveniți dintr-un șef bun, unul dificil. Anul acesta va trebui să luați decizii grele. Cei care aveți de-a face cu autoritățile, fie pentru obținerea unor autorizații, fie din pricina unor procese, fie pentru că riscați niste amenzi, aveți o sursă sigură de nervi. Lilith poate însemna o eroare a autorităților și de aici și un posibil proces pe care îl veți deschide. Da, vă puteți judeca cu statul și statul poate pierde în favoarea voastră. Veți putea fi despăgubiți, mai greu, dar veți fi. Există tensiuni între tatăl vostru și soție sau soț. Dacă lucrați pentru familie sau dacă tatăl dorește să vă lase o moștenire, condiționându-vă să duceți mai departe afacerea familiei, va fi foarte greu să împăcați și capra și varza, iar implicarea în ambele familii va duce la certuri și posibilele rupturi descrise mai sus. Acest lucru se poate întâmpla și Racilor necăsătoriți. Incapacitatea de a vă desprinde de responsabilitățile transferate asupra voastră de către părinți, voi aflându-vă la o vârstă matură, vă ocupă tot timpul și veți neglija întemeierea propriei voastre familii. În alte cazuri însă, veți fi obligați să preluați afacerile familiei, dacă unul dintre părinti se îmbolnăvește și nu mai poate munci.

În 21 octombrie Lilith intră în Taur, pe casa prietenilor, a relațiilor sociale, a apartenenței voastre la un grup cu interese comune etc. și urmează să rămână aici 9 luni. Taurul fiind și o zodie financiară, trebuie sa fiți atenți la pierderi fianciare ce se pot datora unor bani împrumutați de voi către alții sau a unor afaceri proaste cu prietenii. Între 15 decembrie și 31 decembrie Lilith se întâlnește cu Uranus și pentru că vorbim despre o casă a protecției, aspectul nu este favorabil, așadar nu riscați foarte multe în acea perioadă. Nu vă bazați din 21 octombrie pe ajutorul nimănui, căci veți pierde timp. Nu vă judecați prea mult prietenii, pentru că momentul vă arată veriga slabă din relația voastră. Adevărații prieteni rezistă și în momente de acest gen. Totuși există riscul de a fi trădat de un prieten, dar și de a trăda voi un prieten. Trădarea are loc în plan personal, dar și profesional sau legat de idei. Un prieten sau cineva din grupul din care faceți parte face avansuri partenerului de viață sau la fel de bine "vă fură" afacerea.

Odată cu intrarea axei Destinului pe axa Gemeni-Săgetător, din 5 iunie, care pentru voi înseamnă segmentul karmic al încercărilor, al bolilor, dar și al vindecării, al dușmanilor, al penitenței, al credinței și iluminării, al muncii și sacrificiului în numele altora, este destul de plauzibil ca de aici înainte, un an și jumătate să trebuiască să vă sacrificați pentru cineva și să fiți legat de mâini și de picioare într-o chestiune de familie. De aceea, anumite sectoare din viața voastră, nu în toate cazurile, devin incompatibile. Abia acum pot apărea adevăratele obligații. Dacă cei care până acum nu v-au susținut, nu pot face o schimbare împreună cu voi, atunci voi sunteți cei care va trebui să tranșați lucrurile. Mă refer aici și la frații și surorile cu care împărțiți din responsabilitățile față de un părinte cu probleme de sănătate.

Destinul în Gemeni, însă, aduce și lucruri bune. Femeile Rac care nasc pot intra într-un concediu de creștere copil. N-aveți șefi, nu vă afectează Luna Neagră, însă pot fi șefi care să vă facă să vă simțiți vinovate dacă vreți să stați doi ani acasă. Nu îi băgați în seamă. E timpul vostru cu copilul. Mai mult, schimbările menționate de mine mai sus vor apărea acum, în acești doi ani și nu va mai fi nevoie să vă întoarceți la același loc de muncă, ci veți rămâne poate acasă, învățând să munciți ceva nou, la domiciliu, ajungând la o situație ideală pentru o femeie Rac.

Alți Raci se pot pensiona. Însă este un tranzit ce avertizează să dați mai multă atenție sănătății. Ați avut un 2019 foarte bun și sper că ați prevenit ce era de prevenit. Suprasolicitatea, stresul, oboseala, faptul că nu aveți grijă de voi, poate duce și la probleme de sănătate, atât fizice, cât și psihoemoționale de tip insomnie, anxietate, despresii. Mai rău este dacă nu veți ști să vă exprimați sau din contră, vă ascundeți și cei de lângă voi sunt neputincioși în a vă ajuta. Aceasta este o cauză a răcirii relațiilor, despre care am vorbit mai sus în prezentarea mea. O depresie atipică vă face să credeți că nu vă mai iubiți partenerul de viată, când de fapt nu vă mai iubiți pe voi înșivă. Poate fi vorba însă și despre o despărțire de care de asemenea am spus mai sus că este posibilă. Recuperarea va fi mai grea, dar nu imposibilă.

Este o perioadă foarte bună pentru terapie și vindecare, cu condiția să dați importanța cuvenită problemelor ce apar. Posibilele probleme medicale pot fi legate de ochi, plămâni, fracturi ale brațelor, ficat, pancreas, diabet, boli ale sângelui. Vă puteți ocupa de voi, dar și de alți membri ai familiei.

Feriți-vă de conflicte, nu amplificați probleme ce pot duce la faptul că vă alegeți cu persoane ce vă fac rău. Și așa apare risc de proces anul acesta.

Forma pe care o pot lua anumite probleme poate fi mai luminoasă, mai sublimă, dacă dați mai multă importanță regăsirii de sine, lecturii, descoperirii unui domeniu nou, chiar vocațional, ajutând, spiritualității, dacă vă rugați mai mult, dacă nu vă ancorați atât de mult în material, în sensul de a nu vă sufoca cu credite pe care cu greu le puteți rambursa.

Intrarea axei Destinului pe axa Gemeni-Săgetător vine însoțită de eclipsele aferente: în iunie pe 5-6 avem o Eclipsă de Lună, apoi 21 iunie Eclipsa de Soare, 4-5 iulie Eclipsa de Lună, 30 noiembrie Eclipsa de Lună și 14 decembrie Eclipsă Totală de Soare. Aceste momente sunt mai puternice și pot determina modificările amintite mai sus.

Cu Destinul pe ultima casă astrologică, Racii pot avea tendința de a ascunde lucruri, de a avea secrete, relații extraconjugale. Totuși este o casă karmică și pentru că nu vreau să bănuim Racii de intenții neortodoxe, iubirile din 2020 sunt din altă viață, atipice, mai puțin carnale, dar cu lecții intense. Pot fi iubiri neîmpărtășite sau iubiri imposibile.

Realitatea este că Racii sunt una dintre zodiile cele mai supuse în 2020 evoluției, dar ea nu se face de la sine. Trebuie ajutată. Dacă vă implicați, sigur va fi ușor, plăcut, pasionant, chiar. Dacă nu, va fi mai greu, dar va fi câștigul vostru.

Anul acesta retrogradează și Venus, motiv pentru care va avea un tranzit mai lung între 4 aprilie și 8 august, cu retrogradare între 12 mai și 24 iunie. Partea bună a lucrurilor este că Venus este exact pansamentul de care aveați nevoie pe această ultimă casă astrologică a travaliilor pe care am descris-o mai sus. Venus este ca un înger care vă poartă ușor prin anumite încercări, este o protecție din umbră, ajută în plan medical, fiind asul din mânecă, terapeutul de care aveați nevoie, sfatul vital, informația prețioasă, tratamentul minune, norocul divin. Venus alină sufletul, liniștește mintea și vă ajută să vă împrieteniți cu anumite situații, acceptându-le, fiind ale voastre, pregătindu-vă pentru ele.

Venus este și planeta iubirii și pe acest segment ascuns, sigur că iar poate conduce la aventuri mai ascunse vederii, dar se referă la iubirile karmice, la faptul că cineva vă iubește în secret și nu îndrăznește să vă abordeze. Înseamnă ca și voi vă îndrăgostiți sau vă place de cineva tabu pentru o perioadă. Puteți primi mesaje de dragoste de pe numere necunoscute. Poate debuta o relație online, fără posibilitatea de a vă vedea aceste 4 luni, decât prin intermediul tehnologiei.

Puteți însă folosi acest tranzit în mod creativ. Se nasc idei, puteți scrie, puteți accesa culoare până acum ascunse ale ființei voastre, cu atât mai mult cu cât și Destinul intră pe acest sector din 5 iunie. Descoperiți latura artistică din voi și iată o altă cale minunată în care acele întorsături de destin descrise de mine mai sus pot lua o forma sublimă, satisfăcătoare, utilă, fără travaliile prin care de obicei trec doar oamenii care se opun evoluției.

2020 reprezintă pentru Rac anul eliberării, al regăsirii și al echilibrului.