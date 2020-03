HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU. Casa Banilor iese din retrogradare, urmează o perioadă fabuloasă. Karma vă ispiteşte

HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU. Avem aspecte importante încă de la început de an. Trebuie să știți că vestea bună este legată de faptul că Jupiter cel norocos, Moș Crăciunul Zodiacului, rămâne în această poziție culminantă până pe 20 decembrie și vă va ajuta și dacă vreți și dacă nu vreți, având în vedere cuadraturile, denumite și aspecte dinamice, pe care le va face cu Soarele vostru nativ.

Berbecului îi șade bine independent, așa că beneficiați la acest început de an de o energie uriașă pentru a declanșa un proces întreg de redobândire a unui scop înalt, al vostru personal, nealterat de alte influențe sau datorii. Transferul de capital de la părinți la copii, este firesc genetic. Expresia cu așchia care nu ar trebui să sară foarte departe de trunchi, definește activarea acelor ablități neutilizate de părinți, dar vii și prezente în setul de date ale personalității copilului Berbec, nicidecum a urma orbește sfaturi greșite, influențate de ego sau de dorința de a păstra averea în familie, a părinților sau de a urma exemplele greșite ale părinților.

Dacă anul trecut lăsam la alegerea Berbecului, în funcție de vârstă și priorități cele două opțiuni legate de familie sau carieră, anul acesta, nu mai aveți încotro și va trebui să nu ratați oportunitățile profesionale, fie ele și manifestate domestic.

Axa Destinului se afla în continuare pe axa Rac Capricorn, care pentru voi reclamă nevoia de echilibru între casă, familie și carieră. Acest aspect se va menține până la 5 iunie anul acesta și va trebui să închideți etapa în care ați stat acasă, ați crescut poate un copil, ați îngrijit un părinte, v-ați ocupat de amenajarea unei case sau chiar să inchideti etapa firească în care ați fost întreținuți de părinți pe perioada studiilor, urmând acum să vă faceți un rost. Aceste lucruri pe care eu le spun nu sunt obligatorii, dar este posibil să nu vă mai întâlniți curând cu oportunitățile create de ciorchinele de planete bune și revoluționare aflate pe segmentul profesional.



În 2020 nu mai avem de-a face cu un Jupiter atât de norocos ca în 2019, norocul fiind condiționat de intenție, merit și efort. Ce-i drept, nu mai avem nici blocajul lui Saturn din 2019, când am așteptat cu toții deznodămintele greu de conturat, gândindu-ne la tot felul de pierderi și pagube. Dacă ați luat în 2019 ce era mai bun de la Jupiter și ați depășit piedicile lui Saturn, acum ar trebui să vă fie ușor.



Anul acesta avem o schemă corectă și rațională prin care puteți reuși ce vă propuneți urmând etapele binecunoscute, oricât de incomode ar fi ele.

pot fi zile de frământare, căci Lilith se află la grad anaretic (ultimul grad al Peștilor, dar și al Zodiacului), finalizând astfel o perioadă de eliberare karmică pentru voi, care a început anul trecut după Paște. Au fost și zile foarte complicate, sunt convinsă, iar ele puteau fi legate de frici, sănătate, insecuritate, insomnie, obsesii, conflicte, trădări, blocaje sau chiar penitențe în anumite segmente de viață sau orice stătea lipit de mintea voastră fără să va dea pace. Poate vă veți întreba citind acest început de horospcop destul de motivațional, oare ce vreau să spun, oare nu știu eu ce este în mintea și sufletul vostru? Această eliberare se produce firesc, odată la 9 ani și are rolul de curățare. Pe 27 ianuarie scăpați de stres, dar trebuie să aveți grijă pentru că până la data de 21 octombrie 2020 Lilith sau Luna Neagră, vestita ispită și energie care vă aruncă dintr-o extremă într-alta, intra în Berbec și poate crea efectul "scăpatului ca din pușcă". Dacă până acum ceva v-a ținut în "corzi" nelăsându-vă libertatea să faceți ce vreți, există riscul să sărbătoriți eliberarea, prin căderea în anumite patimi, vicii, să vă apucați de fumat de exemplu sau să căpătați un obicei prost.



Timp de nou luni, de aici înainte, femeile Berbec, pot deveni mai impulsive, mai vulgare în anumite cazuri, mai capricioase, mai schimbătoare. Pot deveni ispite pentru bărbați, chiar și căsătoriți, mai ales când intră în colective noi. Bărbații pot deveni și ei mai impulsivi, mai supuși viciilor, neștiind la un moment dat cum să explice o escapadă, devreme ce a venit așa dintr-un impuls greu de controlat. Același Lilith accentuează în unele cazuri neiubirea de sine, dar și egoismul. Îngreunează viziunea de Sine și poate duce la unele decizii pripite de operații estetice, unde chiar nu este cazul. Și dacă ar fi cazul, nu este momentul. Aceste intervenții estetice nu sunt de bun augur sub influența lui Lilith. Se pot produce răni pe corpul fizic, în special în zona capului și arcadelor, în bărbie, unde rămân cicatrici vizibile, arsuri, dar și suprasolicitări ale ochilor ce duc la creșteri sau scăderi de dioptrii. Unii pot începe tot felul de lucruri pe care nu le termină, plictisindu-se ușor. Mai adaug niște nervi sau situații care uneori nu sunt pe placul Berbecului, dar nu ai ce să-i faci. Atenție la impulsivitate, la deformarea realității, declanșarea unor furtuni în paharul cu apă - fără nicio bază - alta, decât scenariul vostru, atenție la lucrurile pe care le spuneți și trădează vulnerabilități ce ar fi trebuit să fie știute doar de voi. De greșelile începătorului nu vă pot feri, mai ales în februarie sau martie când Lilith se întâlnește cu Kiron și dacă nu vă dați cu capul, nu se numește că v-ați învățat minte.

Din 21 octombrie Lilith va intra pentru următoarele 9 luni pe casa banilor și va trebui să rezistați ispitei de a cheltui, de a rămâne total descoperiți financiar în anumite momente.



În 2020 atât Venus, cât și Marte, planetele responsabile de iubiri, atracții, pasiuni sau stabilirea unor relații, vor fi retrograde. Astfel Venus va rămâne 4 luni, între 4 aprilie și 8 august pe zona comunicării pentru voi, fie ea legată de viața personală sau profesională, cu micile vicii de care se face repsonsabilă Venus retrogradă. Dincolo de nota seductivă pe care o adaugă Venus comunicării voastre, această planetă favorizează semnarea unor contracte, vânzarea sau achiziția unor bunuri de care aveți nevoie, micile oportunități aflate la drum, în alte localități, dar și cursurile sau examenele. Venus vă ajută să stabiliți o corespondență utilă cu anumite persoane, la împăcarea cu frații și surorile, la interviuri de angajare sau pentru a face o impresie bună în activități unde vorbiți sau scrieți. Nu în ultimul rând, Venus în Gemeni dă Berbecului chef de flirt, mai mult sau mai puțin vinovat, putând chiar să închege câteva dialoguri cu accente amoroase cu altcineva decât partenerul de viață. Va exista o corespondență între Berbeci și alte persoane, în care se vor spune multe, dar se vor face puține. Venus va realiza acest traseu pe zodia și casa astrologică unde se va afla și Destinul din 5 iunie, așa încât, probabil că vorbim despre predestinări.

Marte, în schimb, pregătește o întreagă epopee din 29 iunie de când intră în zodia voastră, de unde mai are de gând să iasă în ianuarie 2021. Acest tranzit lung se datorează, așa cum am spus, unei retrogradări între 9 septembrie și 13 noiembrie. Ca și cum nu era suficient că îl aveați pe Lilith sau Luna neagră, între 27 ianuarie și 21 octombrie, acum mai vine și Marte care completează arsenalul de trei pistoale ce le veți avea încărcate mereu la voi. Un pistol=Marte + 2 pistoale=Lilith. Gloanțe sunt suficiente, având în vedere că tot pe poligonul marțian se desfășoară tragerea. De la jumătatea anului se vor reface de câteva ori crucile agresive, iar Berbecul dacă nu este prins în ele, poate fi măcar prins într-o luptă, un proiect contra cronometru, o competiție, cu mult foc, combustibil consumat și cu multă energie transferată celorlalți. Alte aspecte mai puțin favorabile sunt legate de accindente, răni sau posibile probleme intracraniene ce necesită RMN. Se pot impune operații de cataractă, în schimb nu cred că 2020 este anul cel mai potrivit pentru operații de corecție a dioptriilor. Dificultatea aspectului este dat mereu de durata, nu neaparat de tranzitul unor planete.

Berbecii au nevoie să nu ia personal anumite schimbări de soartă, ci să caute soluții în situații dintre cele mai neprevăzute.

Avem schimbări de decor în 2020, iar una dintre ele este legată de intrarea temporară a lui Saturn în zodia Vărsatorului între 23 martie și 2 iulie. Este adevărat că se mai degajează puțin segmentul profesional pentru Berbeci, poate vă obișnuiți cu greul, poate finalizați niște proiecte, însă la sfârșit de martie și început de aprilie, două seturi de conjuncții Marte/Saturn și Jupiter/Pluton aflate în sfera socio-profesională, pot da unei alte categorii de Berbeci imboldul clar de a începe activități pe cont propriu, de a se desprinde de ierarhiile în care au evoluat, dar care le limitează libertatea atât de mișcare, cât și de exprimare. Începe o perioadă foarte bună pentru a vă face puțină ordine în viață, în cercul de prieteni, în sensul de a reduce timpul liber petrecut cu prietenii și mă refer aici la cei mai tineri. Alții nu veți mai avea timp, deși vă veți dori să mai schimbați o vorbă. Concentrarea se va duce spre identificarea unor hobby-uri ce pot fi transformate în activități profesionale cu câștiguri financiare, veți pleca în căutarea vocației, veți agrea să vă implicați mai mult în zona filantropiei, al ajutorului organizat pe care îl puteți oferi, creând astfel, o rețea diferită de relații decât ați avut până acum. Mai există o parte dintre voi care își vor dori să aibă acces prin conscurs în Ministere sau chiar organizații internaționale, lansându-vă astfel către proiecte mari.

Unii veți continua să faceți sport, așa cum ați făcut până acum, dar apar idei noi legate de dorința de a înființa o școală, de a-i învăța pe alții ori de a deschide o activitate legată de sportul pe care îl practicați.

Saturn va reintra în Vărsător în 17 decembrie , acolo unde va rămâne doi ani și jumătate, iar acum între 23 martie și 2 iulie puteți doar creiona ideile menționate mai sus, ca apoi în 2021 să vă apucati de treabă, efectiv.



De aceea, ce am descris mai sus se leagă foarte elegant o altă schimbare de decor a lui 2020, și anume trecerea axei destinului de pe axa Rac-Capricorn, pe axa Gemeni-Săgetător. Aceasta este o axă ce face directă referire la studiile de care ați avea nevoie să vă slefuiți mai bine abilitățile native exprimate prin pasiuni, în așa fel încât să puteți demara proiecte independente, nu doar de amorul artei, ci pentru a trăi din așa ceva. Aveți la dispoziție un an și jumătate cât stă Nodul Nord (Destinul) pe această casă a studiilor medii, aș zice, nefiind nevoie de diplome universitatare prea complicate, să învățați ceva nou, util sau să obțineți o licență de formator, în așa fel încât să îi învățați voi pe alții ce știți să faceți mai bine. Ieșirea lui Saturn din Capricorn, cât și a axei Destinului de pe axa Rac Capricorn, vă relaxează destul de mult, urmând să faceți mai mult lucruri din plăcere, decât de nevoie sau în contratimp. Mai mult, veți simți că lucrurile se leagă, motoarele se pun în mișcare, îndepărtându-vă de ideea de stres și efort de afirmare.

Axa Destinului pe zodiile Gemeni, Săgetător favorizează, așadar, studiile, iar Karma pe zodiac Săgetător, pe mulți care au făcut o facultate și nu și-au luat licențele, îi va întoarce din drum, probabil pentru că vor avea nevoie ca aceste studii superioare să fie finalizate. Atenție, cei care sunteți acum la facultate să nu faceți la fel. Un an și jumătate, în privința studiilor superioare mai apar și piedici, dar trebuie să finalizați cu succes, împotriva tuturor complicațiilor.

Alte sectoare pe care se mută centrul atenției, fiind segmente cu predestinare, sunt drumurile, contractele, frații, surorile, vecinii, comunicarea, relația cu străinătatea. Puteți construi o casă în afara orașului natal, vă puteți muta în alt oraș, puteți vinde sau cumpăra, puteți dezvolta mai mult latura comunicării verbale sau în scris ori vă puteți testa îndeletnicirile manuale prin creație. Cu unii vecini vă împrieteniți, cu alții dimpotrivă... În privința relației cu străinătatea pot exista drumuri și situații în care se petrec evenimente karmice dintre cele mai nebănuite. Acestea nu sunt mereu bune, pot fi aventuri și peripeții, însă avertizez Berbecul că trebuie să se gândească de două ori când pleacă la un drum lung sau când încearcă demersuri complicate, echivalarea unor studii, ideea de a studia cu orice preț, competiții sportive în afara granițelor țării. Pentru asta a fost 2019 și încă este un Jupiter culminant care ajută, dar nu pe toată lumea. Cei care sunt dezavantajați sunt aceia care pe hărțile natale au asemenea blocaje în relația cu străinătatea, ceea ce nu se poate lămuri decât în urma unui studiu individual.



Intrarea axei Destinului pe axa Gemeni-Săgetător vine însoțită de eclipsele aferente: în iunie pe 5-6 avem o Eclipsă de Lună, apoi 21 iunie Eclipsa de Soare, 4-5 iulie Eclipsa de Lună, 30 noiembrie Eclipsa de Lună și 14 decembrie Eclipsa Totala de Soare. Cam multe, dar va vor pune în mișcare pe sectoarele amintite mai sus. Vor declanșa evenimente și ca sfat, atenție în aceste zile la drumuri, pentru că eclipsele pot influența accidentele.

Pe final de decembrie și Jupiter, Marele Benefic, intră împreună cu Saturn în zodia Vărsător și așa cum v-am spus deja, vă relaxează, vă protejează, vă ajută, vă propulsează, cu singura condiție să nu vă culcați pe o ureche. Jupiter în Capricorn va suprasolicita tot anul și este posibil să fiți mulțumit la final de an, dar obosiți. Oportunitățile de abia din decembrie încep. Vărsătorul pentru voi reprezintă sectorul social, dar și al prietenilor. Pentru cei mai tineri, dar nu numai, vin lecții interesante legate de grupul de prieteni. Câștigați prieteni, învățați de la prieteni, vă ajutați reciproc. Prietenii vor juca un rol important, însă Saturn zice că nu toți. Unii nu vor mai fi lângă voi, pentru că se despart niște drumuri, iar pentru cei mai maturi și cu dorința de afirmare, acest sector nu mai înseamnă prieteni, ci grupul social din care faceți parte sau căruia vă adresați. Veți deveni mai populari, veți lucra cu oameni mulți, în servicii sociale, aeroport, multinaționale, organizații, pentru diverse echipe, veți face parte din asociații, iar dacă veți avea o activitate pe cont propriu veți avea succes și o parte din clienții voștri vor fi oameni importanți. Nu vă irosiți talentele! Jupiter în Vărsător dă talent, dar și delăsare, autosuficiență, comoditate și complacerea în întâlniri sterile, la discuții, bere, cafea, ca să umpleți timpul. Triunghiurile minore formate la un moment dat de cele două planete sociale din Vărsător, Soarele vostru din Berbec și Sensul Vieții din Gemeni, reprezintă un vehicul modern de deplasare rapidă în direcția dorită de voi.